Polémica por un desfile de racistas en Washington

“Desde luego, lo que ellos defienden es algo con lo que yo jamás podría estar de acuerdo. Pero uno de los principios fundamentales de Estados Unidos, que hace que la democracia sea desordenada, es la libertad de expresión”, declaró ayer el secretario del Interior, Doug Burgum, a la cadena CNN. Al ser consultado si condenaría al grupo y lo que representa, y si instaría al presidente Trump a hacer lo mismo, Burgum midió sus palabras.