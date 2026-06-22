Rosario de Santa Fe: la Bancaria se declaró en estado de alerta y movilización por un despido en Nación Servicios
La organización sindical cuestionó la decisión de la empresa, consideró que la desvinculación es injustificada y advirtió que evalúa profundizar el plan de lucha para reclamar la reincorporación del empleado.
Resumen para apurados
- La Bancaria Seccional Rosario se declaró este lunes en estado de alerta y movilización en Santa Fe tras confirmarse el despido injustificado de un empleado de Nación Servicios S.A.
- El conflicto escaló luego de que la empresa ratificara la desvinculación en una audiencia en el Ministerio de Trabajo santafesino, rechazando las propuestas de negociación gremial.
- El sindicato evalúa implementar medidas de fuerza para lograr la reincorporación, en un marco de creciente tensión y preocupación por el empleo en diversos sectores de Argentina.
La Asociación Bancaria Seccional Rosario anunció este lunes el estado de alerta y movilización luego de que Nación Servicios S.A. ratificara el despido de un trabajador durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.
La organización sindical cuestionó la decisión de la empresa, consideró que la desvinculación es injustificada y advirtió que evalúa profundizar el plan de lucha para reclamar la reincorporación del empleado.
Nación Servicios ratificó el despido durante la audiencia
El conflicto volvió a escalar tras una nueva audiencia entre las partes en la cartera laboral santafesina. Según informó La Bancaria Rosario, la empresa mantuvo una postura "inflexible" y confirmó la desvinculación del trabajador, sin aceptar alternativas que permitieran resolver el conflicto.
Desde el gremio señalaron que la falta de avances en la negociación representa un precedente preocupante en un contexto de incertidumbre laboral y remarcaron la necesidad de defender cada puesto de trabajo.
La Bancaria Rosario anunció estado de alerta y movilización
Tras el fracaso de las negociaciones, la conducción sindical resolvió declararse en estado de alerta y movilización.
En un comunicado, la entidad expresó su "más enérgico rechazo" a la decisión empresarial y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales.
Además, adelantó que los cuerpos orgánicos del sindicato analizarán en los próximos días la implementación de distintas medidas gremiales para incrementar la presión sobre la empresa y lograr la reincorporación del trabajador despedido.
Reclaman la reincorporación inmediata
La Asociación Bancaria sostuvo que continuará utilizando todas las herramientas gremiales y legales disponibles para revertir la decisión adoptada por Nación Servicios S.A.
"Seguiremos reclamando la inmediata reincorporación del compañero y agotaremos todas las instancias gremiales y legales necesarias para revertir esta injusta decisión", afirmó el Secretariado de la Seccional Rosario.
Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y el gremio no descarta nuevas protestas si la empresa mantiene su postura y no se reanudan las negociaciones.
Un conflicto que se suma a las tensiones laborales
La situación en Nación Servicios se suma a otros conflictos que atraviesan distintos sectores del mercado laboral argentino, donde sindicatos vienen manifestando preocupación por el nivel de empleo y las condiciones de trabajo.
Con la declaración de estado de alerta y movilización, La Bancaria Rosario dejó en claro que continuará impulsando acciones para intentar revertir el despido y preservar las fuentes laborales en la empresa.