¿Cuánto cobra un albañil en julio de 2026? La UOCRA confirmó un nuevo aumento salarial

Los trabajadores de la construcción comenzaron a percibir desde julio de 2026 un nuevo incremento salarial acordado en las paritarias de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). El aumento fue homologado por la Secretaría de Trabajo y forma parte del acuerdo alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias para el período junio-agosto.