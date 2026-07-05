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¿Cuánto cobra un albañil en julio de 2026? La UOCRA confirmó un nuevo aumento salarial

Tras la homologación del acuerdo paritario, desde julio rige un incremento del 2% para los trabajadores de la construcción. Conocé cuánto cobra un albañil por hora según su categoría.

cuánto cobra un albañil en julio 2026
cuánto cobra un albañil en julio 2026 (Foto: Televida)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En julio de 2026, los obreros de la construcción en Argentina reciben un aumento salarial del 2% tras homologarse el acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras del sector.
  • Este ajuste acumulativo del 2% se suma a la suba de junio (2,1%) e incluye sumas fijas no remunerativas de hasta $72.900 que se abonarán en dos cuotas durante julio de 2026.
  • El esquema finalizará en agosto con una suba del 1,9% y absorción de sumas fijas, consolidando la pauta de actualización mensual obligatoria para las empresas del sector.
Resumen generado con IA

Los trabajadores de la construcción comenzaron a percibir desde julio de 2026 un nuevo incremento salarial acordado en las paritarias de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). El aumento fue homologado por la Secretaría de Trabajo y forma parte del acuerdo alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias para el período junio-agosto.

La actualización establece un incremento del 2% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio de 2026, porcentaje que se aplica de manera acumulativa respecto de la suba otorgada el mes anterior.

¿Cuánto cobra un albañil en julio de 2026?

Con la nueva escala salarial, los trabajadores de la construcción comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 perciben los siguientes valores básicos en la Zona A:

Oficial especializado: $6.800 por hora.

Oficial: $5.817 por hora.

Medio oficial: $5.375 por hora.

Ayudante: $4.948 por hora.

Sereno: $898.817 mensuales.

A estos valores se les suman los adicionales previstos por convenio, como zona, antigüedad y otros conceptos que correspondan según la actividad.

Nueva suma fija no remunerativa en julio

Además del aumento sobre los salarios básicos, los trabajadores recibirán una suma fija mensual no remunerativa, cuyos montos para la Zona A son los siguientes:

Oficial especializado: $72.900.

Oficial: $67.100.

Medio oficial: $61.500.

Ayudante: $57.900.

Sereno: $57.900.

Estas sumas también se incrementan con los adicionales convencionales correspondientes y serán abonadas en dos cuotas: el 50% con la primera quincena de julio y el 50% restante con la segunda quincena.

Cómo sigue el cronograma de aumentos de la UOCRA

El acuerdo paritario firmado entre la UOCRA y las cámaras empresarias contempla aumentos acumulativos durante tres meses:

Junio de 2026: aumento del 2,1% sobre los salarios básicos de mayo.

Julio de 2026: aumento del 2% sobre los básicos de junio.

Agosto de 2026: aumento del 1,9% sobre los salarios básicos de julio, con la incorporación por absorción de parte de la suma no remunerativa.

Desde cuándo rigen las nuevas escalas salariales

La homologación otorgada por la Secretaría de Trabajo confirmó la plena vigencia del acuerdo paritario, por lo que todas las empresas alcanzadas por los convenios colectivos de la actividad deben liquidar los nuevos salarios y las sumas extraordinarias correspondientes.

Aunque las sumas fijas mantienen su carácter no remunerativo, el acuerdo establece que estarán sujetas a los aportes y contribuciones destinados a la obra social de los trabajadores.

Temas Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
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