EN VIVO GP de Gran Bretaña: Colapinto remontó 10 lugares y terminó 9° en Silverstone

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Final con safety car y Colapinto terminó en la zona de puntos

En una carrera marcada por el abandono de Max Verstappen, que obligó a un cierre con safety car, Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto remotó al menos nueve puestos para terminar entre los 10 pilotos que suman puntos, a la espera de que una sanción sobre Kimi Antonelli le permita acceder al noveno lugar.