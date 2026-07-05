Planificá tu viaje: cómo estimar el costo de la nafta y ahorrar en el camino

Una buena planificación

Antes de emprender el viaje también es recomendable revisar el estado general del vehículo: niveles de aceite y refrigerante, frenos, luces, limpiaparabrisas y neumáticos. Del mismo modo, conviene verificar que toda la documentación obligatoria esté vigente, como la licencia de conducir, la cédula del vehículo, el comprobante del seguro y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), para evitar contratiempos durante las vacaciones.