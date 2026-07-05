Planificá tu viaje: cómo estimar el costo de la nafta y ahorrar en el camino

Salir a la ruta requiere algo más que elegir el destino y preparar las valijas. En un contexto donde cada peso cuenta, calcular con anticipación cuánto se gastará en combustible permite organizar mejor el presupuesto y disfrutar las vacaciones de invierno con mayor tranquilidad.
El primer paso es definir la distancia total del viaje. Para eso, aplicaciones como Google Maps permiten conocer el recorrido entre el punto de partida y el destino. Los especialistas recomiendan sumar alrededor de un 10% adicional para contemplar desvíos, recorridos urbanos y traslados internos una vez en destino.
Luego hay que conocer el consumo promedio del vehículo. En ruta, un automóvil mediano suele consumir entre siete y 10 litros cada 100 kilómetros, siempre que se mantenga una velocidad constante y moderada. Con esos datos, la cuenta es sencilla:
Distancia total ÷ 100 × consumo del vehículo = litros estimados de combustible.
Por ejemplo, si el recorrido total será de 800 kilómetros y el auto consume ocho litros cada 100 kilómetros, se necesitarán aproximadamente 64 litros de combustible. Multiplicando esa cantidad por el precio vigente del litro de nafta se obtiene un cálculo bastante preciso del costo del viaje.
Cómo consumir menos
Además de planificar el presupuesto, algunos hábitos de conducción ayudan a reducir el consumo y hacen más eficiente el viaje.
Mantener una velocidad constante, preferentemente entre 80 y 100 km/h, ya que superar los 120 km/h puede incrementar el consumo hasta en un 20% debido a la mayor resistencia del aire.
Revisar la presión de los neumáticos antes de salir. Circular con cubiertas desinfladas aumenta la fricción y puede elevar el consumo de combustible, además de afectar la seguridad.
Evitar llevar peso innecesario en el baúl y utilizar portaequipajes en el techo solo cuando sea indispensable, ya que la carga extra y la pérdida de aerodinámica también incrementan el gasto.
En rutas y autopistas, utilizar el aire acondicionado a una temperatura moderada suele ser más eficiente que viajar con las ventanillas completamente bajas, que generan mayor resistencia al avance del vehículo.
Una buena planificación
Antes de emprender el viaje también es recomendable revisar el estado general del vehículo: niveles de aceite y refrigerante, frenos, luces, limpiaparabrisas y neumáticos. Del mismo modo, conviene verificar que toda la documentación obligatoria esté vigente, como la licencia de conducir, la cédula del vehículo, el comprobante del seguro y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), para evitar contratiempos durante las vacaciones.
Con unos minutos de planificación antes de salir, es posible optimizar el presupuesto, viajar con mayor seguridad y disfrutar del camino con la tranquilidad de que todo está listo para comenzar las vacaciones.