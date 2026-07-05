Sueldo de niñeras en julio de 2026: cuánto cobran por hora y por mes con el nuevo aumento

También corresponde un 31% adicional por zona desfavorable para quienes prestan tareas en la Patagonia y en el partido bonaerense de Patagones. Por otra parte, las horas extras deben abonarse con un recargo del 50% cuando se realizan en días hábiles y del 100% si se trabajan los sábados después de las 13, los domingos o los feriados, tal como establece el régimen para el personal de casas particulares.