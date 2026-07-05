Sueldo de niñeras en julio de 2026: cuánto cobran por hora y por mes con el nuevo aumento
El sueldo de las niñeras volvió a actualizarse en julio de 2026 tras el aumento acordado para el personal de casas particulares. Estos son los nuevos salarios mínimos con retiro y sin retiro, además de los adicionales previstos por la normativa.
Resumen para apurados
- En julio de 2026, la CNTCP oficializó en Argentina un aumento para las niñeras con retiro, llevando el mínimo por hora a $3.996,45 para actualizar sus salarios básicos.
- La medida, publicada en el Boletín Oficial, cierra un esquema de subas acumulativas de abril a julio (1,4% este mes) e incluye adicionales por antigüedad y zona desfavorable.
- Esta actualización busca sostener el poder adquisitivo del sector frente a la inflación y marca los nuevos costos de contratación de personal doméstico para el segundo semestre.
Las trabajadoras de casas particulares que se desempeñan en el cuidado de personas, entre ellas las niñeras, percibirán en julio de 2026 un nuevo incremento salarial. La actualización fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y quedó oficializada a través de la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El aumento forma parte del esquema de recomposición salarial acordado para los últimos meses e incluye tanto nuevos porcentajes de incremento como la incorporación al salario básico de una suma que hasta ahora tenía carácter no remunerativo.
Cuánto cobra una niñera en julio de 2026
Con la actualización vigente, estos son los salarios mínimos para el personal de la categoría Cuidado de Personas que se abonarán durante julio:
Con retiro
- Valor por hora: $3.996,45
- Salario mensual: $505.302,76
- Valor por hora: $4.435,86
- Salario mensual: $558.972,92
Cómo fue el aumento para el personal de casas particulares
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un esquema de aumentos acumulativos que comenzó a aplicarse en abril y continuará hasta julio.
Los incrementos fueron los siguientes:
- Abril de 2026: 1,8%
- Mayo de 2026: 1,6%
- Junio de 2026: 1,5%
- Julio de 2026: 1,4%
Qué adicionales puede cobrar una niñera
Además del salario básico, la normativa contempla distintos adicionales que pueden incrementar la remuneración mensual. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, beneficio que se calcula desde septiembre de 2020.
También corresponde un 31% adicional por zona desfavorable para quienes prestan tareas en la Patagonia y en el partido bonaerense de Patagones. Por otra parte, las horas extras deben abonarse con un recargo del 50% cuando se realizan en días hábiles y del 100% si se trabajan los sábados después de las 13, los domingos o los feriados, tal como establece el régimen para el personal de casas particulares.