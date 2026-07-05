SociedadActualidad

Sueldo de niñeras en julio de 2026: cuánto cobran por hora y por mes con el nuevo aumento

El sueldo de las niñeras volvió a actualizarse en julio de 2026 tras el aumento acordado para el personal de casas particulares. Estos son los nuevos salarios mínimos con retiro y sin retiro, además de los adicionales previstos por la normativa.

El salario de las niñeras aumentó en julio
El salario de las niñeras aumentó en julio
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En julio de 2026, la CNTCP oficializó en Argentina un aumento para las niñeras con retiro, llevando el mínimo por hora a $3.996,45 para actualizar sus salarios básicos.
  • La medida, publicada en el Boletín Oficial, cierra un esquema de subas acumulativas de abril a julio (1,4% este mes) e incluye adicionales por antigüedad y zona desfavorable.
  • Esta actualización busca sostener el poder adquisitivo del sector frente a la inflación y marca los nuevos costos de contratación de personal doméstico para el segundo semestre.
Resumen generado con IA

Las trabajadoras de casas particulares que se desempeñan en el cuidado de personas, entre ellas las niñeras, percibirán en julio de 2026 un nuevo incremento salarial. La actualización fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y quedó oficializada a través de la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Empleadas domésticas: comenzó a regir la nueva escala salarial de julio y así quedaron los sueldos

Empleadas domésticas: comenzó a regir la nueva escala salarial de julio y así quedaron los sueldos

El aumento forma parte del esquema de recomposición salarial acordado para los últimos meses e incluye tanto nuevos porcentajes de incremento como la incorporación al salario básico de una suma que hasta ahora tenía carácter no remunerativo.

Cuánto cobra una niñera en julio de 2026

Con la actualización vigente, estos son los salarios mínimos para el personal de la categoría Cuidado de Personas que se abonarán durante julio:

Con retiro

  • Valor por hora: $3.996,45
  • Salario mensual: $505.302,76
  • Valor por hora: $4.435,86
  • Salario mensual: $558.972,92

Cómo fue el aumento para el personal de casas particulares

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un esquema de aumentos acumulativos que comenzó a aplicarse en abril y continuará hasta julio.

Los incrementos fueron los siguientes:

  • Abril de 2026: 1,8%
  • Mayo de 2026: 1,6%
  • Junio de 2026: 1,5%
  • Julio de 2026: 1,4%

Qué adicionales puede cobrar una niñera

Además del salario básico, la normativa contempla distintos adicionales que pueden incrementar la remuneración mensual. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, beneficio que se calcula desde septiembre de 2020.

También corresponde un 31% adicional por zona desfavorable para quienes prestan tareas en la Patagonia y en el partido bonaerense de Patagones. Por otra parte, las horas extras deben abonarse con un recargo del 50% cuando se realizan en días hábiles y del 100% si se trabajan los sábados después de las 13, los domingos o los feriados, tal como establece el régimen para el personal de casas particulares.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo
1

Tras el saludo de Messi, Sofi Martínez contó la verdad sobre el llamado de Antonela Roccuzzo

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
2

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA
3

Argentina y la AFA tienen cosas que aprender de la FIFA

Más acoples por menos representatividad
4

Más acoples por menos representatividad

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad
5

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Ranking notas premium
Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
1

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
2

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
3

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada
4

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

Más acoples por menos representatividad
5

Más acoples por menos representatividad

Más Noticias
Joaquín Pantuso: el pastelero detrás de las les fruits que conquistaron las redes

Joaquín Pantuso: el pastelero detrás de las les fruits que conquistaron las redes

¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

¿Los Simpson predijeron la final del Mundial 2026? El capítulo que volvió a ser viral

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Calendario oficial de Anses: cuáles son los montos y las fechas confirmadas para jubilados en julio

Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

Maravillosa Alicia: la noche en que el Jardín Botánico se convirtió en el País de las Maravillas

Heladas, aire polar y escasas lluvias: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

Heladas, aire polar y escasas lluvias: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

Sexualmente hablando: la ternura, el nuevo punk

Sexualmente hablando: la ternura, el nuevo punk

Ni el frío ni la nieve dan respiro: siguen las alertas por temperaturas bajas extremas, viento Zonda y nieve

Ni el frío ni la nieve dan respiro: siguen las alertas por temperaturas bajas extremas, viento Zonda y nieve

“Experiencia Congresales” invita a volver a 1816 en San Miguel de Tucumán

“Experiencia Congresales” invita a volver a 1816 en San Miguel de Tucumán

Comentarios