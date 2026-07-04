México busca romper su maldición ante Inglaterra y meterse en los cuartos de final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- México enfrentará a Inglaterra este domingo en el Estadio Azteca por los octavos del Mundial 2026, buscando romper su histórica racha y avanzar a cuartos.
- El Tri llega con puntaje ideal tras una fase de grupos perfecta, buscando superar el trauma histórico de siete eliminaciones consecutivas en octavos de final.
- Ganar ante la potencia liderada por Harry Kane consolidaría la reconciliación con la afición mexicana y rompería definitivamente el mito del 'quinto partido'.
Con el país embriagado de euforia, México buscará regalarles una nueva alegría a sus hinchas cuando enfrente a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. La ilusión está resumida en una frase que se volvió viral y que hoy recorre todo el país: “¿Y si sí?”.
“Vamos a salir al campo a hacer nuestro juego, a aprovechar el apoyo de la afición y sacar ventaja de lo que representa jugar en el estadio Azteca”, advirtió Raúl Jiménez.
La frase refleja el deseo de cambiar una historia marcada por frustraciones mundialistas. Desde las nueve derrotas consecutivas entre Uruguay 1930 y Suecia 1958 hasta las siete eliminaciones seguidas en octavos de final, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, el “Tri” arrastra una deuda que sueña con saldar. “Yo soy uno de esos que no pudo pasar al quinto partido”, recordó el entrenador Javier Aguirre, quien sufrió en carne propia dos eliminaciones en esa instancia.
“Me pasó en Corea-Japón y en Sudáfrica, y duele mucho. Haces una buena primera fase y te quedas en el camino por diversas circunstancias”, agregó.
Sin embargo, el seleccionado dirigido por Aguirre consiguió algo inédito en sus 17 participaciones mundialistas: encadenar cuatro triunfos consecutivos.
Ahora buscará el quinto nada menos que frente a Inglaterra, una de las grandes potencias del fútbol, el domingo desde las 21.
Revivió el romance
Hace apenas tres meses, la relación entre la selección mexicana y su gente atravesaba uno de sus momentos más delicados. El empate sin goles frente a Portugal, en la reinauguración del estadio Azteca, provocó una lluvia de críticas y parecía profundizar el distanciamiento entre el equipo y los hinchas.
Pero el Mundial cambió por completo ese escenario.
México completó una fase de grupos perfecta y la frase “¿Y si sí?” comenzó a multiplicarse en las redes sociales y en las calles del país.
La ilusión creció todavía más tras la victoria por 2-0 frente a Ecuador, que aseguró el pase a los octavos de final. “Esta comunión que logramos con la gente es un impulso extra”, destacó Aguirre.
La sombra del 8-0
Durante décadas, la selección mexicana cargó con el apodo de los “Ratones Verdes”, una expresión utilizada para describir el temor que el equipo mostraba frente a las grandes potencias.
Ese estigma nació tras la histórica goleada 8-0 sufrida ante Inglaterra en Wembley, el 10 de mayo de 1961.
Más de seis décadas después, el duelo de hoy aparece como una oportunidad para dejar definitivamente atrás aquella imagen.
Kane, el gran desafío
Del otro lado estará Harry Kane, el máximo goleador histórico de Inglaterra y una de las grandes figuras del torneo. El delantero suma cinco goles en este Mundial y pondrá a prueba a una defensa mexicana que todavía no recibió tantos en cuatro partidos.
“Jugar contra México en México será un ambiente increíble y muy difícil”, reconoció Kane. “Pero si queremos ser campeones del mundo, tenemos que superar este tipo de desafíos”.
Además del fervor de más de 80.000 hinchas en el estadio Azteca, Inglaterra deberá enfrentarse a otro rival: los 2.240 metros de altitud de Ciudad de México.
Los antecedentes tampoco favorecen a los europeos. Inglaterra disputó tres amistosos en la capital mexicana -en 1959, 1969 y 1985- y nunca pudo ganar: perdió dos y empató el resta