México busca romper su maldición ante Inglaterra y meterse en los cuartos de final del Mundial 2026

La frase refleja el deseo de cambiar una historia marcada por frustraciones mundialistas. Desde las nueve derrotas consecutivas entre Uruguay 1930 y Suecia 1958 hasta las siete eliminaciones seguidas en octavos de final, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, el “Tri” arrastra una deuda que sueña con saldar. “Yo soy uno de esos que no pudo pasar al quinto partido”, recordó el entrenador Javier Aguirre, quien sufrió en carne propia dos eliminaciones en esa instancia.