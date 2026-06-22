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Cremas, brumas y un gel: los siete productos orgánicos para la piel prohibidos por Anmat

A través del Boletín Oficial, el organismo prohibió la comercialización y distribución en todo el país de siete productos por carecer de registros sanitarios y no garantizar su seguridad.

Cremas, brumas y un gel: los siete productos orgánicos para la piel prohibidos por Anmat
Imagen generada con inteligencia artificial de Gemini
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anmat prohibió este lunes en Argentina la venta de siete productos de la marca 'Tan Orgánico' por carecer de registros sanitarios y no poder garantizar su seguridad.
  • La medida se tomó tras una notificación en Córdoba y abarca cremas, brumas y geles. Se detectó que estos cosméticos se elaboraban sin controles que certifiquen su formulación.
  • Esta prohibición busca proteger a los usuarios ante el auge del mercado de 'skin care' y refuerza la necesidad de regularizar la venta de cosméticos online y físicos en el país.
Resumen generado con IA

Las rutinas de skin care, cada vez más populares entre los argentinos, aumentaron el mercado de productos al alcance de la mano de cualquiera que quiera cuidarse la piel. Pero no todos logran obtener el apto para su comercialización y uso en humanos. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es el organismo encargado de regular este tipo de productos. Por eso este lunes se decidió prohibir una serie de productos para el cuidado de la piel.

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Todos los productos prohibidos por la Anmat pertenecen a la misma marca. La decisión fue comunicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 3754/2026. El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal del organismo recibió una notificación desde la provincia de Córdoba.

Productos cosméticos prohibidos por la Anmat

1. Crema corporal autobronceante orgánica marca “TAN ORGÁNICO” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado;

2. Crema humectante prolongadora del color marca “TAN ORGÁNICO” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado;

3. Bruma facial autobronceante marca “TAN ORGÁNICO” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado;

4. Tanning drops marca “TAN ORGÁNICO” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado;

5. Mousse autobronceante marca “TAN ORGÁNICO” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado;

6. Gel exfoliante corporal marca “TAN ORGÁNICO” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado;

7. Crema autobronceante facial marca “TAN ORGÁNICO” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Por qué Anmat prohibió productos cosméticos

“A fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos ilegítimos, no inscriptos ante esta Anmat, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación”, la Anmat decidió prohibir estos productos.

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La prohibición de la Anmat alcanza la elaboración, tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos. La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos detallados, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados.

Temas Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT
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