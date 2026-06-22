Cremas, brumas y un gel: los siete productos orgánicos para la piel prohibidos por Anmat

Las rutinas de skin care, cada vez más populares entre los argentinos, aumentaron el mercado de productos al alcance de la mano de cualquiera que quiera cuidarse la piel. Pero no todos logran obtener el apto para su comercialización y uso en humanos. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es el organismo encargado de regular este tipo de productos. Por eso este lunes se decidió prohibir una serie de productos para el cuidado de la piel.