Ni mucho caldo ni cocción rápida: el secreto para preparar un guiso casero ideal para el frío

Resumen para apurados
- Cocineros y familias argentinas preparan guisos caseros este invierno aplicando técnicas clave de cocción lenta para combatir el frío con un plato nutritivo y tradicional.
- El secreto reside en usar cortes como osobuco, sellar la carne, hacer un buen sofrito, respetar el orden de los ingredientes y priorizar una cocción lenta a fuego bajo.
- Este clásico culinario reafirma su valor económico y nutritivo en los hogares, destacando el truco del reposo para intensificar el sabor al día siguiente.
Cuando bajan las temperaturas, el guiso vuelve a convertirse en uno de los platos preferidos de los argentinos. Reconfortante, nutritivo y rendidor, es una receta que atraviesa generaciones y que suele estar presente en las mesas familiares durante el invierno.
Aunque existen numerosas variantes, desde los clásicos guisos de lentejas hasta los de arroz o porotos, hay algunos secretos que hacen la diferencia y permiten lograr una preparación con más sabor, mejor textura y una cocción perfecta.
Cómo hacer un guiso casero: los ingredientes que no pueden faltar
La calidad de los ingredientes es uno de los aspectos más importantes para conseguir un buen resultado.
En el caso de la carne, los cortes ideales son aquellos que resisten largas cocciones y se vuelven tiernos con el paso del tiempo. Entre los más recomendados se encuentran la aguja, el osobuco y el rosbif. Muchas personas optan por sellarlos previamente para potenciar el sabor antes de incorporarlos a la olla.
El sofrito también cumple un papel clave. La combinación de cebolla, morrón, zanahoria y ajo constituye la base aromática del plato y aporta profundidad al guiso desde el comienzo de la preparación.
Si la receta lleva legumbres, como lentejas, porotos o garbanzos, conviene dejarlas en remojo desde la noche anterior para favorecer una cocción uniforme. En cambio, si se utiliza arroz, lo recomendable es incorporarlo durante los últimos minutos para evitar que se pase.
El puré o los tomates en conserva aportan color y un leve toque de acidez, mientras que un buen caldo de carne o de verduras ayuda a integrar todos los ingredientes y conseguir una consistencia espesa.
El verdadero secreto para un guiso perfecto
Más allá de los ingredientes, la clave está en la cocción. Los especialistas coinciden en que un buen guiso necesita tiempo y fuego bajo para que los sabores se mezclen de manera gradual y tanto la carne como las legumbres alcancen la textura ideal.
Durante la preparación también es importante revolver de forma ocasional y controlar los condimentos. El pimentón dulce, el comino, el orégano, el laurel y el ají molido son algunas de las especias más utilizadas para darle personalidad al plato, además de la sal y la pimienta a gusto.
Otro consejo es respetar el orden de incorporación de los ingredientes: primero las carnes y las legumbres más duras, luego las verduras y el caldo, y finalmente el arroz o los fideos, si la receta los incluye.
El truco que mejora el sabor del guiso
Existe un consejo que muchos cocineros consideran infalible: dejar reposar el guiso antes de servirlo. Incluso, aseguran que al día siguiente suele estar todavía más rico.
Durante el descanso, los sabores terminan de integrarse y se intensifican, logrando una preparación más equilibrada y sabrosa. Por eso, si sobra una porción para el día siguiente, muchos coinciden en que será el mejor momento para disfrutarla.