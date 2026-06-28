Marruecos desafía a la historia ante el poderío ofensivo de Países Bajos
Los "Leones del Atlas" vuelven a Monterrey con el recuerdo de 1986 y la obsesión de meterse en octavos. Enfrente estará la temible "Naranja" de Brian Brobbey y un Cody Gakpo comprometido con el plantel a pesar de un duro momento familiar.
Resumen para apurados
- Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes a las 22 en Monterrey por los dieciseisavos del Mundial 2026, buscando un pase histórico a la fase de octavos de final.
- Ambos llegan invictos tras la fase de grupos. Mientras los europeos destacan por su poderío ofensivo, los africanos buscan revancha en una sede que les evoca su caída en 1986.
- El ganador de este cruce decisivo se medirá ante Canadá en octavos de final, posicionándose como un fuerte candidato para seguir avanzando en la Copa del Mundo.
En su último partido como sede del Mundial 2026, Monterrey se prepara para albergar uno de los cruces más electrizantes y equilibrados de los dieciseisavos de final. Países Bajos y Marruecos se verán las caras este lunes desde las 22, en un duelo imperdible entre dos selecciones que llegan invictas tras la fase de grupos, cosechando dos triunfos y un empate cada una.
“Ahora vamos a ser realmente puestos a prueba”, sentenció el DT neerlandés Ronald Koeman, rechazando cualquier favoritismo. “No sé si somos los candidatos. Marruecos es una buena selección, tiene mucha calidad y es capaz de marcar con facilidad”
El andar de la selección europea en el Grupo F fue de menor a mayor. Tras un titubeante debut con empate 2-2 ante Japón, los de Koeman destrozaron a Suecia (5-1) y sellaron el liderato venciendo 3-1 a Túnez. Pese a la notable cifra de diez goles a favor en la primera fase, el entrenador se mostró sumamente autocrítico con la última línea, explicando que la falta de sincronización para cerrar espacios ante un rival con tanto poder ofensivo les podría costar muy caro.
La fisonomía táctica neerlandesa se mantendrá fiel a su once habitual, liderado en el fondo por Virgil van Dijk —quien reconoció el talento africano pero avisó que el cuerpo técnico detectó “puntos débiles” a explotar— y con Frenkie de Jong manejando los hilos de la creación. En la ofensiva, la responsabilidad recaerá en Brian Brobbey, máximo artillero del equipo con tres tantos, y en un Cody Gakpo que conmovió al plantel al decidir continuar en el torneo a pesar del triste momento familiar que atraviesa tras la pérdida del embarazo que cursaba su esposa.
Por el lado de Marruecos, actual campeón de África y octavo del ranking mundial, el cruce en Monterrey remueve fibras históricas. El director técnico Mohamed Ouahbi recordó con nostalgia el Mundial de 1986, cuando los africanos jugaron en la misma ciudad y quedaron eliminados ante Alemania: “Ahora queremos tomarnos revancha de eso”, avisó el DT, quien además advirtió que el sofocante calor de la tarde mexicana será un factor complejo para ambos lados.
Marruecos demostró que la gesta de Qatar 2022 no fue casualidad. En su estreno le plantó cara a Brasil con un vibrante 1-1 —perdiendo la cima del Grupo C únicamente por diferencia de gol— y luego venció a Escocia (1-0) y Haití (4-2). Ouahbi aprovechó el cierre de la primera etapa para rotar piezas clave como el cotizado juvenil Ayyoub Bouaddi, garantizando que el equipo llega en óptimas condiciones físicas.
La gran carta marroquí volverá a ser Brahim Díaz, de quien el entrenador espera su versión más decisiva. El peligro ofensivo estará respaldado por el gran presente de Ismael Saibari, que busca marcar por cuarto partido consecutivo, mientras que en el arco, Yassine Bounou aportó la cuota emocional: “Jugar en un Mundial ante Países Bajos es el sueño de todo jugador”.
Con un único antecedente oficial que data de Estados Unidos 1994 (triunfo neerlandés 2-1), estará en juego más que un pase a los octavos de final: el ganador enfrentará en esa ronda a Canadá, por lo que será amplio favorito para seguir avanzando.
Lunes desde las 22:
PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk y Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong y Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi y Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Estadio: Monterrey.
TV: D Sports.