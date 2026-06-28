Marruecos desafía a la historia ante el poderío ofensivo de Países Bajos

La fisonomía táctica neerlandesa se mantendrá fiel a su once habitual, liderado en el fondo por Virgil van Dijk —quien reconoció el talento africano pero avisó que el cuerpo técnico detectó “puntos débiles” a explotar— y con Frenkie de Jong manejando los hilos de la creación. En la ofensiva, la responsabilidad recaerá en Brian Brobbey, máximo artillero del equipo con tres tantos, y en un Cody Gakpo que conmovió al plantel al decidir continuar en el torneo a pesar del triste momento familiar que atraviesa tras la pérdida del embarazo que cursaba su esposa.