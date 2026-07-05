La historia de las estatinas y la lucha contra la aterosclerosis

La aterosclerosis, caracterizada por el depósito progresivo de colesterol en la pared de las arterias, constituye la base de la mayoría de los infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Durante gran parte del siglo XX, los médicos podían tratar sus consecuencias, pero disponían de pocas herramientas para modificar su evolución. Todo comenzó a cambiar en la década de 1970 gracias al investigador japonés Akira Endo. Inspirado por el descubrimiento de la penicilina a cargo de Alexander Fleming y convencido de que los microorganismos podían convertirse en una fuente extraordinaria de medicamentos, estudió miles de hongos en busca de sustancias con potencial terapéutico. Su objetivo era encontrar una molécula capaz de bloquear la HMG-CoA reductasa, una enzima fundamental en la producción de colesterol por el hígado. Tras años de investigación logró aislar la primera estatina, la mevastatina. Poco después apareció la lovastatina, seguida por la simvastatina, la atorvastatina y, finalmente, la rosuvastatina, una de las más potentes y utilizadas en la actualidad. Con la perspectiva que dan los años transcurridos en el ejercicio de la profesión y de la especialidad, uno puede analizar lo que ocurrió durante estas décadas.