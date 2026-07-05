Viví la magia del Norte con el sello de Garden Hoteles

Para estas vacaciones de invierno, el resort diseñó una propuesta perfecta para desconectar en familia: un paquete exclusivo que incluye dos noches de alojamiento, alta gastronomía y vivencias memorables.
¿Qué incluye la experiencia Viñas en estas vacaciones?
●Bienvenida de cortesía: Copa de vino de altura o café selecto al momento del check-in.
●Sabores artesanales: Desayuno buffet con panadería y pastelería casera, además de un 10% de descuento en el prestigioso restaurante del hotel.
●Aventura y conexión: Bicicletas de paseo para recorrer los viñedos y la exclusiva Cata de la Amistad, un espacio de encuentro entre huespedes para conocer un poco más sobre los vinos de la región.
Reservá tu lugar
Ya sea para redescubrir la vibrante ciudad de Tucumán o para perderse en la tranquilidad de los valles calchaquíes, Garden Hoteles tiene el plan perfecto para vos.
●Hotel Garden Park (Tucumán): Av. Soldati 330, San Miguel de Tucumán.
●Viñas de Cafayate Wine Resort (Salta): 25 de Mayo Camino al Divisadero, Cafayate.
●Consultá bases, condiciones y tarjetas seleccionadas para las cuotas sin interés. Para recibir más información podrás comunicarte al 3812 10-0341 para reservar en Garden Park y al 3868 - 452883 para reservar tu escapada en Viñas de Cafayate.