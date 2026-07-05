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Hilton Garden Inn Tucumán, confort internacional con encanto tucumano
Hilton Garden Inn Tucumán, confort internacional con encanto tucumano
Hace 4 Hs

Para estas vacaciones de invierno, Hilton Garden Inn Tucumán preparó una propuesta integral para que cada visitante viva una experiencia completa dentro y fuera del hotel. Con actividades para todas las edades, una agenda gastronómica especial y beneficios exclusivos para sus huéspedes, el establecimiento invita a descubrir Tucumán desde una ubicación estratégica y con la hospitalidad que caracteriza a la marca.

En el área de alojamiento, el hotel ofrece actividades para adultos y niños, con un Kids Club donde un equipo especializado acompaña y entretiene a los más pequeños. Además, cuenta con convenios exclusivos con teatros y museos de la ciudad, que brindan beneficios especiales para disfrutar de la agenda cultural tucumana. La propuesta se completa con tarifas promocionales y el programa Family Plan, que permite que hasta dos menores de 12 años se alojen sin cargo en la habitación de sus padres.

La gastronomía también será protagonista. En el restaurante El Mercado, el hotel ofrecerá degustaciones de aperitivos y vinos norteños, clases de empanadas y humita, tardes de mate en la terraza y una agenda especial que incluirá un desayuno patrio el 9 de julio, una “Merienda de Amigas” el 20, una Peña Tucumana el 25 y una nueva edición de Cata y Tapas el 30, con vinos de los Valles Calchaquíes.

Alojarse en San Miguel de Tucumán también representa una ventaja para quienes desean recorrer los principales atractivos de la provincia. Desde la ciudad es posible acceder con facilidad a Yerba Buena, Villa Nougués, San Javier, los Valles Calchaquíes y a los principales museos, teatros y espacios históricos. En ese contexto, Hilton Garden Inn Tucumán se presenta como una base ideal para conocer la provincia gracias a su ubicación estratégica y a la comodidad de un hotel moderno.

Como parte de una marca reconocida a nivel mundial, el hotel combina estándares internacionales de calidad con la calidez de la hospitalidad tucumana. Sus habitaciones amplias, las suites renovadas, el desayuno buffet, la propuesta gastronómica de El Mercado, el estacionamiento gratuito y el Health Club, con sauna, gimnasio e hidromasaje, forman parte de una experiencia pensada para el descanso. El objetivo, destacan desde el establecimiento, es que cada huésped se lleve mucho más que una estadía: la sensación de sentirse como en casa y las ganas de volver a descubrir Tucumán.

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