Hilton Garden Inn Tucumán, confort internacional con encanto tucumano

Como parte de una marca reconocida a nivel mundial, el hotel combina estándares internacionales de calidad con la calidez de la hospitalidad tucumana. Sus habitaciones amplias, las suites renovadas, el desayuno buffet, la propuesta gastronómica de El Mercado, el estacionamiento gratuito y el Health Club, con sauna, gimnasio e hidromasaje, forman parte de una experiencia pensada para el descanso. El objetivo, destacan desde el establecimiento, es que cada huésped se lleve mucho más que una estadía: la sensación de sentirse como en casa y las ganas de volver a descubrir Tucumán.