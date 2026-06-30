El boleto a $1.700 comienza a regir desde hoy en la Capital tucumana

Resumen para apurados
- El secretario de Movilidad, Carlos Arnedo, anunció que el boleto de colectivos en San Miguel de Tucumán subirá a $1.700 de forma inminente por readecuación tarifaria.
- La medida de aplicación inmediata en la capital provincial también provocará un ajuste proporcional y escalonado en los valores de las tarifas para las líneas interurbanas.
- El fuerte incremento golpeará el bolsillo de miles de usuarios y reavivará el debate social y político sobre la calidad del servicio de transporte público en la provincia.
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La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que a partir de hoy comienza a regir el boleto a $1.700 para el transporte público de pasajeros. Con la tarifa urbana actualizada en un 36%, ¿cuáles podrían ser los nuevos valores para las líneas metropolitanas?
Desde la administración conducida por Rossana Chahla aguardaban la confirmación de la Secretaría de Transporte de la Nación para dar el anuncio. Y es que restaba que el Gobierno nacional ajuste las máquinas validadoras con el nuevo valor, readecuando además los descuentos que impactan en la tarjeta SUBE a través de los atributos sociales (un 55% de reducción de la tarifa).
Fuentes oficiales del municipio certificaron que el trámite ya está en vías de concluirse y que el impacto del nuevo pasaje de colectivos estará vigente desde las 00 (a primera hora de mañana miércoles).
Además, remarcaron que los usuarios seguirán contando con el beneficio aplicado sobre la nueva tarifa, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones particulares. La actualización se verá reflejada automáticamente en el sistema.
Área metropolitana
Como cada vez que se actualiza el boleto en San Miguel de Tucumán, a dicha actualización le seguirá el del resto de las líneas metropolitanas y rurales. Las variaciones en los precios serán definidas por la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial de la Provincia, conducida por Vicente Nicastro, pero en el ámbito empresarial ya manejan algunos valores de referencia.
Se estima que el boleto mínimo del ámbito interurbano (código 100 intramunicipal) se mantenga en $1.700, mientras que el código 101 de la primera sección, utilizado para el recorrido más corto en el área metropolitana, se actualice a $1.833,60.
Siguiendo con los montos aproximados, se espera que el código 102 se eleve a $2.102,50; el código 103 pase a $2.249,50; el código 104 quede en $2.396, y el código 105 suba hasta los $2.665.
Para la sexta, séptima y octava sección, el sector proyecta una actualización de $2.665, $2.810 y $3.105, respectivamente. Este último corresponde al trayecto más extenso en el servicio interurbano.
Controles
Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana, se refirió esta mañana a la situación del tránsito de la Capital, incluyendo colectivos, plataformas digitales, taxis y autos particulares.
El funcionario resaltó la inversión de recursos llevada adelante por la intendenta Rossana Chahla para el transporte público de pasajeros. Mencionó la instalación de cámaras, la pavimentación de cuadras y el trabajo del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (Cemmu).
Este último transmite en tiempo real desde las 7 hasta las 22 los recorridos de los colectivos urbanos. “Estamos tomando muestreo de las horas pico. Estamos con preocupación tratando de corregir en varias líneas de colectivos la situación de las frecuencias y del mantenimiento de las unidades”, contó.
Arnedo añadió que se está trabajando en los pliegos, “próximos a concluirlos”, de las licitaciones públicas de las líneas vencidas. “Para que podamos oxigenar esta situación con nuevos recursos, con nuevos actores de la realidad y empresarios que estén ocupados y preocupados por la prestación del servicio”, manifestó.
Por último, Arnedo aseveró: “trabajamos entre lo importante y lo urgente. Para nosotros lo importante son las licitaciones públicas, con pliegos de por medio, y lo urgente es mantener la mayor factibilidad posible la prestación de un servicio que esté a la altura de las circunstancias de los usuarios”.
Apoyos para 2027
El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, se refirió al trabajo de la intendenta municipal, Rossana Chahla, y apostó a su reelección en 2027. “Tengo la expectativa de que muy pronto la compañera exprese públicamente que va a competir por la reelección en la Municipalidad. Cuatro años es poco, y hubo diferentes situaciones económicas producto de las decisiones nacionales por las que no fue fácil maniobrar en la gestión y en la política”, manifestó. El funcionario reiteró sus apoyos, también, a la fórmula ya confirmada para la candidatura por la gobernación, Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo. “Vamos a profundizar el trabajo para que tengan los votos que necesitan”, remarcó.