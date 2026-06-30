El boleto a $1.700 comienza a regir desde hoy en la Capital tucumana

Apoyos para 2027

El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, se refirió al trabajo de la intendenta municipal, Rossana Chahla, y apostó a su reelección en 2027. “Tengo la expectativa de que muy pronto la compañera exprese públicamente que va a competir por la reelección en la Municipalidad. Cuatro años es poco, y hubo diferentes situaciones económicas producto de las decisiones nacionales por las que no fue fácil maniobrar en la gestión y en la política”, manifestó. El funcionario reiteró sus apoyos, también, a la fórmula ya confirmada para la candidatura por la gobernación, Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo. “Vamos a profundizar el trabajo para que tengan los votos que necesitan”, remarcó.