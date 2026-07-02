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El "11" que paró Falcioni en la primera práctica formal de Atlético Tucumán y la agenda de amistosos

El cuerpo técnico del "Decano" dio por finalizada la etapa más exigente desde lo físico.

VOLVIÓ EL FÚTBOL. El plantel profesional de Atlético Tucumán disputó una práctica formal ante un combinado de la Cuarta y Quinta división del club.
VOLVIÓ EL FÚTBOL. El plantel profesional de Atlético Tucumán disputó una práctica formal ante un combinado de la Cuarta y Quinta división del club. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julio César Falcioni paró el primer equipo de Atlético Tucumán en una práctica formal en el Monumental de cara al debut en el Torneo Clausura el 26 de julio.
  • Tras finalizar la fase física exigente, el DT probó un once con juveniles integrados y preservó a referentes como Leandro Díaz, mientras planifica amistosos a puertas cerradas.
  • El cuerpo técnico busca sumar rodaje futbolístico inmediato ante la Reserva y Tucumán Central para optimizar el rendimiento y revertir los malos resultados del semestre previo.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán completó la etapa más exigente de la pretemporada desde lo físico y volvió a enfocarse en el trabajo con pelota, con el objetivo de llegar con ritmo de competencia al debut en el Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, el domingo 26 de julio en el estadio Monumental.

Este jueves por la mañana, el plantel profesional realizó una práctica de fútbol formal frente a un combinado de cuarta y quinta división del club, en una jornada que sirvió para empezar a ajustar automatismos tácticos tras la carga intensa de los últimos días.

El entrenador Julio César Falcioni dispuso un equipo inicial con Luis Ingolotti; Leandro Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez; Nicolás Laméndola y Manuel Brondo.

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En tanto, Leandro Díaz, Franco Nicola y Maximiliano Villa no participaron del ensayo futbolístico y realizaron trabajos diferenciados. La decisión del cuerpo técnico fue bajar cargas por precaución, en una etapa en la que se prioriza la puesta a punto física sin riesgos de lesiones.

En paralelo, el plantel continúa incorporando juveniles al trabajo con el grupo profesional. Tras la promoción de Rodrigo Granillo (delantero) y Tomás Jung (defensor central), ambos se integran progresivamente a la dinámica del equipo de Primera como alternativas para la temporada.

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Con este panorama, el cuerpo técnico ya planifica la continuidad de la preparación con una serie de amistosos. Atlético gestionará dos pruebas en los próximos días: una ante la Reserva, este sábado en el estadio Monumental, y otra frente a Tucumán Central, el miércoles siguiente. Ambos encuentros se disputarían a puertas cerradas.

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La idea de Falcioni es sostener la intensidad de los entrenamientos, pero empezar a sumar minutos formales de fútbol para llegar con rodaje al inicio del Clausura, en el que el equipo buscará consolidar su funcionamiento y mejorar su rendimiento respecto de la última temporada.

Temas Julio César FalcioniClub Tucumán CentralLeandro DíazRamiro Ruiz RodríguezLeonel Di PlácidoNicolás LaméndolaFranco Nicola
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