Se juegan las semifinales del Anual Tucumano: así llegan los cuatro candidatos al título

Resumen para apurados
- Lawn Tennis, Natación, Tucumán Rugby y Huirapuca juegan este domingo las semifinales del Torneo Anual en el Parque 9 de Julio para definir los finalistas del título tucumano.
- Tucumán Rugby llega como líder de la fase regular y Lawn Tennis con cinco triunfos en fila, mientras que Huirapuca busca dar el batacazo tras clasificar en cuarto lugar.
- El torneo consolida la paridad histórica entre estos clubes tucumanos, donde los cruces recientes prometen un desenlace de alto nivel y un fuerte impacto en el rugby regional.
El Campeonato Anual Tucumano de rugby ingresa en su etapa decisiva y promete paralizar a la provincia. Este domingo, “La Caldera del Parque” (cancha de Lawn Tennis), será el escenario de una verdadera fiesta de la ovalada, donde se disputarán las dos semifinales que determinarán a los contendientes por el título.
La acción comenzará temprano. Desde las 14, los "Benjamines" abrirán la jornada enfrentando a Natación y Gimnasia en un choque de alto voltaje. Más tarde, desde las 16, será el turno de Tucumán Rugby y Huirapuca, quienes buscarán el segundo boleto a la gran final.
Para los hinchas que deseen asistir, la organización definió los precios de las entradas: la general tendrá un valor de $12.000, la juvenil costará $7.000, mientras que el seguro para niños será de $2.000.
El camino
Tucumán Rugby llega como el gran candidato tras liderar la fase regular con 31 puntos, producto de siete victorias en ocho partidos. Su único tropiezo fue justamente ante Natación y Gimnasia (33-29) en la séptima fecha. El “Verdinegro” ya sabe lo que es vencer a su rival de semis, Huirapuca, a quien derrotó con autoridad por 36-12 en Concepción en la fecha 3.
Lawn Tennis se clasificó segundo con 28 unidades y arrastra un gran presente con cinco victorias consecutivas. Aunque cayó en las primeras fechas ante Tucumán Rugby y Huirapuca, el equipo del Parque demostró su potencial al ganarle a Natación un partidazo por 49-42 como visitantes.
Por su parte, los "Blancos" finalizaron terceros con 27 puntos, habiendo cedido puntos únicamente ante su rival Lawn Tennis y Huirapuca. En tanto, los “Gauchos” se metieron cuartos con 25 unidades, logrando una luz de ventaja sobre su perseguidor, Cardenales (17 puntos). Los de Concepción vuelven a los primeros planos como la gran aparición entre los cuatro clasificados, rompiendo con la hegemonía de los otros tres clubes, habituales animadores de estas instancias.
Historial reciente
Los cruces de este domingo arrastran una fuerte carga de antecedentes frescos. El año pasado, Lawn Tennis se coronó campeón tucumano tras vencer agónicamente a Tucumán Rugby por 24-22, dejando en el camino a Natación en las semifinales. Sin embargo, el “Verdinegro” tuvo su revancha en el Regional del mismo año, cuando gritó campeón frente a Natación por 23-18.
Si se mira hacia la temporada 2024, el Anual quedó en manos de los “Blancos”, que sumaron su octava estrella local al vencer precisamente a Lawn Tennis, en un torneo en el que Tucumán Rugby y el conjunto de Concepción también completaron el cuadro de semifinalistas.
De esa manera, el cuadro arroja una constante: Tucumán Rugby y Lawn Tennis estuvieron presentes en las instancias decisivas de los últimos cuatro grandes torneos, Natación y Gimnasia solo faltó en uno, mientras que Huirapuca vuelve a ganarse un lugar tras su presencia en el Anual 2024 y está preparado para dar el batacazo ante los máximos candidatos.
Con las cartas sobre la mesa, la paridad histórica y las ansias de revancha acumuladas, el Parque 9 de Julio vivirá una tarde imperdible de puro rugby tucumano.