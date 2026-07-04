Se juegan las semifinales del Anual Tucumano: así llegan los cuatro candidatos al título

Por su parte, los "Blancos" finalizaron terceros con 27 puntos, habiendo cedido puntos únicamente ante su rival Lawn Tennis y Huirapuca. En tanto, los “Gauchos” se metieron cuartos con 25 unidades, logrando una luz de ventaja sobre su perseguidor, Cardenales (17 puntos). Los de Concepción vuelven a los primeros planos como la gran aparición entre los cuatro clasificados, rompiendo con la hegemonía de los otros tres clubes, habituales animadores de estas instancias.