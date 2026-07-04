Escocia desnudó las falencias de Los Pumas y golpeó fuerte en el debut del Nations Championship

Escocia fue demasiado para Los Pumas. El seleccionado argentino había comenzado bien, disciplinado e intenso. Pero a los europeos les bastó una sola posesión para demostrar que habían llegado a Córdoba con la intención de llevarse todo. Y así fue: la visita se impuso por 47-38 en el estreno del equipo de Felipe Contepomi en el Nations Championship, aunque el resultado no terminó de reflejar la diferencia que existió entre ambos conjuntos en el campo de juego.