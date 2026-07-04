Escocia desnudó las falencias de Los Pumas y golpeó fuerte en el debut del Nations Championship

Resumen para apurados
- Los Pumas cayeron ante Escocia por 47-38 en Córdoba en el debut del Nations Championship, debido a graves desacoples defensivos frente a la contundencia del equipo europeo.
- El seleccionado argentino comenzó con intensidad pero sufrió la falta de agresividad y varias bajas por lesión, permitiendo que la visita se impusiera con ráfagas de tries.
- El torneo estrena formato global y Los Pumas buscarán la recuperación el próximo sábado ante Gales en San Juan, para luego recibir a Inglaterra en Santiago del Estero.
Escocia fue demasiado para Los Pumas. El seleccionado argentino había comenzado bien, disciplinado e intenso. Pero a los europeos les bastó una sola posesión para demostrar que habían llegado a Córdoba con la intención de llevarse todo. Y así fue: la visita se impuso por 47-38 en el estreno del equipo de Felipe Contepomi en el Nations Championship, aunque el resultado no terminó de reflejar la diferencia que existió entre ambos conjuntos en el campo de juego.
El inicio fue un espejismo. Argentina llegó al primer try tras 24 fases y mucho trabajo de los forwards. Joaquín Oviedo apoyó a los 7’ luego de un line-maul corto. Todo era del conjunto nacional en el arranque: en los primeros 12', Los Pumas apenas habían necesitado realizar 12 tackles, una muestra de que Escocia ni siquiera había logrado asentarse con la pelota.
Pero cuando lo hizo, fue con autoridad. Y, de alguna manera, esa primera posesión resumió todo el partido. Tras una distinguida secuencia de pases, el seleccionado del Cardo apoyó su primer try y dejó en evidencia que tenía las variantes necesarias para dominar a un equipo argentino que nunca volvió a hacer pie en la primera etapa. El conjunto visitante se fue al descanso arriba por 19-10.
Juan Fernández Lobbe, entrenador asistente del seleccionado, sintetizó a la perfección el problema durante el entretiempo. El equipo no estaba mostrando la intensidad que lo caracteriza y que lo distingue a nivel internacional. Como consecuencia de ese déficit, perdía con demasiada facilidad los duelos individuales. Si recuperaba esa agresividad, iba a mejorar también en lo segundo.
El comienzo del complemento fue otro espejismo. Un espectacular try de Juan Isgro, que apoyó tras un preciso rastrón de Santiago Carreras, ilusionó al público. El wing se estiró para apoyar y descontar. A partir de allí llegaron cuatro tries consecutivos de los europeos y sólo uno de Guido Petti para los locales, una ráfaga que estiró la ventaja hasta el 47-24.
Sobre el final, Argentina maquilló el resultado con tries de Luciano Cinti y Agustín Moyano, aunque no alcanzó para conseguir el punto bonus defensivo. El tucumano Tomás Albornoz aportó 13 puntos, producto de un penal y cinco conversiones, con efectividad perfecta. Gonzalo García y Mateo Carreras fueron los otros representantes de la provincia que integraron el XV inicial.
Rival de peso
La historia suele marcar cierta paridad entre Argentina y Escocia en el rugby. De hecho, Los Pumas habían ganado el último enfrentamiento entre ambos, disputado en noviembre del año pasado. Sin embargo, los europeos llegaron al debut del Nations Championship atravesando un gran presente.
Escocia venía de finalizar tercera en el Seis Naciones con 16 puntos, detrás de Francia (21) e Irlanda (19), luego de vencer a Gales, Francia e Inglaterra. Además, afrontó el partido sin Finn Russell, su principal estrella. Aun así, su capitán, Sione Tuipulotu, fue la gran figura de la tarde en el estadio Mario Alberto Kempes, mientras que el medio scrum Ben White también firmó una destacada actuación.
Los Pumas, por su parte, sintieron las ausencias de varios jugadores lesionados que continúan en distintas etapas de recuperación: Thomas Gallo, Eduardo Bello Sclavi, Juan Cruz Mallía, Pedro Rubiolo, Juan Martín González y Bautista Bernasconi.
Nuevo formato
El Nations Championship es el nuevo torneo internacional que debutó en 2026 y reúne a las 12 principales selecciones del rugby mundial. El certamen enfrenta a los equipos del hemisferio norte (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia) con los del hemisferio sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), además de los invitados Fiji y Japón.
Cada seleccionado disputa seis partidos, tres como local y tres como visitante, siempre frente a rivales del hemisferio opuesto. El campeonato concluirá con un fin de semana de finales en el Allianz Stadium de Londres, donde los líderes de cada hemisferio definirán el título.
Tras la derrota frente a Escocia en Córdoba, el seleccionado argentino ya pone la mira en su segundo compromiso del nuevo torneo internacional. Enfrentará a Gales el próximo sábado, desde las 16, en San Juan, con la necesidad de recuperarse. Luego, el 18 de julio, recibirá a Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.