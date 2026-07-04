El mensaje de Milei por el Día de la Independencia de EEUU: "Faro de libertad en el Norte"

El presidente de la Nación, Javier Milei, saludó este sábado a su par norteamericano, Donald Trump, por el Día de la Independencia de Estados Unidos. “Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad”, destacó en la publicación en sus redes sociales.