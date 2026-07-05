Los terremotos y los GPS

Este no es el único trabajo que se hace para tratar de predecir los sismos. Se están haciendo y se hicieron muchos trabajos con este mismo fin, como por ejemplo si los animales pueden adelantar la ocurrencia de un sismo, si tienen que ver con el clima, etc. Todos ellos no dieron resultados positivos. Por eso es alentador el estudio de su relación con el campo magnético terrestre. También hay que tener en cuenta que este es un estudio muy complejo porque hay que analizar datos obtenidos en periodos largos de tiempo y con instrumentos diferentes. Hay que encontrar la manera de homogeneizar los datos para compararlos. Habrá que usar un volumen muy grande de datos, lo que requiere métodos matemáticos y algoritmos de computación muy complejos.