Los terremotos y los GPS

¿Se pueden predecir los terremotos? Esta pregunta volvió a hacerse después de los terremotos en Venezuela.
Los sismos producen dos ondas, una primaria (onda P) y una secundaria (onda S) que se originan en el lugar en que se produjo el terremoto (epicentro). La ondas P viajan más rápidamente que las S y algunos celulares pueden detectarlas, por eso hubo personas recibieron una alerta en sus teléfonos celulares unos segundos antes de que ocurra.
Se está estudiando qué efectos tienen los terremotos sobre el campo magnético terrestre. Ese campo magnético es el que actúa como un escudo contra la radiación que llega a la Tierra desde el espacio, fundamentalmente la del Sol. Eso hace posible la vida en la Tierra.
Estudios realizados en varios países en los que los sismos son frecuentes, mostraron que el campo magnético terrestre disminuye algunos días antes de que ocurra un terremoto fuerte. Para hacer estos estudios usaron datos de magnetómetros obtenidos durante 25 años, los que se complementaron con otros instrumentos disponibles como detectores de neutrones.
Los sismos se producen porque las placas tectónicas que forman la superficie terrestre se mueven unas sobre otras. Este movimiento, que es muy complejo, las tensionan, en algún momento se libera toda la energía acumulada y se produce el sismo. Lo que suponen los investigadores es que esas placas se están deformando antes de que él ocurra y por eso se modifica el campo magnético terrestre.
Estos resultados, aunque alentadores, no son concluyentes. Este estudio se hizo en lugares en los que los sismos son frecuentes y solo se analizaron los más intensos. Hay que hacer estudios con sismos más débiles y en regiones en las que la actividad sísmica sea poca o nula para ver si las variaciones de campo magnético no son causadas por eventos diferentes.
El movimiento de las placas se estudia con GPS. En caso de verificarse que el campo magnético se modifica antes del sismo, se podría investigar si, con los datos del movimiento de las placas, obtenidas con los GPS se los puede predecir con más antelación.
Este no es el único trabajo que se hace para tratar de predecir los sismos. Se están haciendo y se hicieron muchos trabajos con este mismo fin, como por ejemplo si los animales pueden adelantar la ocurrencia de un sismo, si tienen que ver con el clima, etc. Todos ellos no dieron resultados positivos. Por eso es alentador el estudio de su relación con el campo magnético terrestre. También hay que tener en cuenta que este es un estudio muy complejo porque hay que analizar datos obtenidos en periodos largos de tiempo y con instrumentos diferentes. Hay que encontrar la manera de homogeneizar los datos para compararlos. Habrá que usar un volumen muy grande de datos, lo que requiere métodos matemáticos y algoritmos de computación muy complejos.
Aunque son resultados muy incompletos, vale la pena continuar con el trabajo. Por el momento, lo único que se puede hacer es calcular la probabilidad de que se produzca un terremoto en los próximos años.