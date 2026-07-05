“Siembra” reúne a Adriana Tula con la Orquesta Juan XXIII

“Este concierto va a ser muy especial para mí, porque voy a compartir escenario con talentosos músicos adolescentes de esta provincia. Estoy muy feliz de que ellos hayan decidido homenajearme como una referente del canto popular, hecho que estoy viviendo con mucha emoción y gratitud. Voy a cantar unos temas con ellos y otros con la banda que me acompañan siempre”, adelanta Tula, al frente del grupo que también integran Peter Würschmidt, Pancho Santamarina, Lucho Aragón, Carla Guzmán y Federico Cuchi Correa.