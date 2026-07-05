“Siembra” reúne a Adriana Tula con la Orquesta Juan XXIII

Con música y teatro, continúa hoy el 27° Julio Cultural Universitario, con una cartelera que demuestra la variedad de géneros y estéticas que sostienen el evento de la UNT.
La grilla comenzará a las 19, con un recital folclórico especial en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), donde confluirán Adriana Tula y la Orquesta Popular Juan XXIII con un repertorio de canciones argentinas y latinoamericanas que fue bautizado “Siembra”, un nombre que remite -en sí mismo- a la idea motora a la formación instrumental que conduce Gabriela Agüero: ser la tierra desde la cual florecerán los músicos de las nuevas generaciones.
“Este concierto va a ser muy especial para mí, porque voy a compartir escenario con talentosos músicos adolescentes de esta provincia. Estoy muy feliz de que ellos hayan decidido homenajearme como una referente del canto popular, hecho que estoy viviendo con mucha emoción y gratitud. Voy a cantar unos temas con ellos y otros con la banda que me acompañan siempre”, adelanta Tula, al frente del grupo que también integran Peter Würschmidt, Pancho Santamarina, Lucho Aragón, Carla Guzmán y Federico Cuchi Correa.
Entre la canciones que recorrerán con la Juan XXIII está “Gracias a la vida”, de la chilena Violeta Parra, “que tiene un gran significado para mí”, le dice a LA GACETA. Su expectativa es que sea “una experiencia hermosa, porque las canciones toman otra dimensión con muchos instrumentos y la interpretación tiene otra profundidad; seguramente me voy a emocionar”.
- ¿Estamos en un momento de recuperación de la música popular latinoamericana?
- Sí, en el contexto que estamos viviendo siento que vuelve con mucha fuerza aquella canción que nos identifica como sociedad, esa que está ligada al sueño de un país mejor, a la memoria , y a la esperanza de construir algo más justo para todos los argentinos.
- ¿A qué cosas te interesa cantar?
- Siempre me interesaron las canciones que dicen algo, las que tienen poesía, identidad y verdad, que expresen lo que estamos viviendo y que transmiten una historia, una raíz, una manera de mirar el mundo. Defiendolos temas que conecten con la gente y que llegan al corazón.
- ¿Cuál es tu siembra?
- Mi siembra ha sido seguir en el camino de la música, disfrutándola paso a paso, con honestidad, con amor, con alegría. Y en ese andar por esta ruta, jamás pensé en los reconocimientos, sino en la necesidad de expresar lo que siento. El año pasado me entregaron el Limón de Oro en Tafí Viejo por mi trayectoria artística, y ahora recibo este homenaje, es un honor muy grande. Esa es mi cosecha.
- ¿Qué está pasando en el presente del folclore tucumano?
- Tucumán tiene una enorme riqueza artística. Hay excelentes cantores , músicos y compositores que siguen sosteniendo nuestra identidad. Lo que necesitamos es que haya más espacios, más oportunidades y un mayor apoyo para que esa música llegue al público.
Agüero, por su parte, elogió a Tula: “es un gran honor llevar a cabo este homenaje a una gran referente de la cultura tucumana y, además, que se dé dentro del JCU”. “Desde la Orquesta siempre hemos compartido escenarios con diferentes artistas, pero la gran protagonista será Adriana. Es muy importante que los estudiantes conozca los artistas de la provincia, y que el Alberdi fomenten esos encuentros”, aseveró.
Historia contrarreloj
También en el Alberdi, pero a las 20.30 en la sala Juan Tríbulo, se repondrá la propuesta teatral “Bye bye, profe”, dirigida por Emanuel Lobo y con Sofía China Savino, Gabriela Morales y Lourdes Carrizo en el elenco.
“¿Qué estarías dispuesto a hacer para aprobar Historia?” es la pregunta disparadora que moviliza a tres estudiantes secundarias que deben terminar su trabajo final para recibirse en esa materia.
La trama deviene en una comedia dinámica y divertida de las alumnas desesperadas por completar un trabajo práctico a contrarreloj, con situaciones absurdas, mucho humor y un recorrido por distintos momentos de la historia tucumana para entretener, emocionar y despertar curiosidad por nuestro pasado. “Es una propuesta fresca para toda la familia que demuestra que aprender historia también puede ser una aventura”, anticipa Lobo.
Por Manuel de Falla
“150 años: Homenaje a Manuel de Falla”, es el recital de piano que tendrá lugar a las 20 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), a cargo del pianista español Raúl Canosa con un programa especialmente pensado para resaltar la riqueza sonora y expresiva del legado del autor.
La presentación propone un recorrido musical con obras del compositor español, una de las figuras más influyentes y trascendentales de la música clásica del siglo XX, al conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento.
“De Falla supo transformar el alma, el folclore y la esencia de España en música de profunda sensibilidad y extraordinaria belleza. Su obra, marcada por la intensidad emocional, la riqueza rítmica y una identidad sonora inconfundible, trascendió fronteras y lo convirtió en una referencia imprescindible de la música universal. Composiciones emblemáticas como ‘Noches en los jardines de España’, ‘El amor brujo’ y ‘El sombrero de tres picos’ continúan emocionando a generaciones de oyentes en todo el mundo”, se destaca en la convocatoria.
El intérprete es reconocido internacionalmente por su virtuosismo, sensibilidad interpretativa y profundidad musical. Actuó en el Musikverein de Viena, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Auditorio Nacional de Madrid, la Fundación Juan March y el Jupiter Symphony Chamber Players de Nueva York, entre otros espacios, y ha sido solista jde orquestas de Estados Unidos, España, la Argentina y Guatemala.
Otros recitales
Hoy habrá espacio también para otras propuestas musicales. Al mediodía, Gabriel Sánchez recorrerá el folclore norteño en la peña La Casa de Yamil (España 153); mientras que en el colegio Sagrado Corazón actuarán Labio Morao, Tawa, David Robles y Melina Cabocota.
Por la tarde, desde las 18.30 en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), con acceso libre, estará Verónica Palavecino con un repertorio clásico.
También gratis, por la noche y en la capital, La Soul hará soul, funk, jazz y blues en Restó Boris (San Juan 1.131); mientras que en el Bar Irlanda (Catamarca 380), Blue Revolution rendirá homenaje a la fusión musical de Lenny Kravitz, con temas como “Are You Gonna Go My Way”, “Fly Away”, “”American Woman” y “Again”. La banda tucumana está integrada por Martín Díaz, Ezequiel Vega, Gabriel Villarreal y David Alejandro.