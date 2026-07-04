La Orquesta Juvenil de la UNT abre el Julio Cultural con su nuevo conductor

Esa nueva responsabilidad es la consecuencia de un proceso de formación extenso y continuado, coronado con haber ganado el concurso convocado por la UNT. Hace un mes tuvo su debut, pero hoy formalizará su asunción en el cargo cuando inaugure la edición 27 del Julio Cultural Universitario desde las 21 en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), conduciendo el concierto “Latido y legado”, título que bien puede entenderse como el resumen de la filosofía de estar al frente de la Juvenil: latir en la música y mantener en alto el legado de su antecesor.