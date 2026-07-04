Paraguay fue un laberinto, pero Francia lo terminó resolviendo

Sin embargo, el entretiempo fue clave. Tras la charla de Didier Deschamps, zorro viejo en esta clase de batallas, los jugadores bajaron las pulsaciones, y salieron a jugar con la cabeza fría. Francia ya no mordió el anzuelo: ante cada provocación paraguaya, los europeos respondían con risas irónicas y se alejaban. El equipo empezó a mover la pelota con más fluidez y avisó con un derechazo tremendo de Manu Koné que Gill sacó del ángulo con una volada espectacular. Deschamps metió mano en su lujoso banco de suplentes y mandó a la cancha a Désiré Doué en lugar de Bradley Barcola, un cambio que terminaría siendo la clave del triunfo.