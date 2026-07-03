El secreto detrás del video de Mbappé que salvó a Egipto en los penales y el fantasma del "Dibu"
Las cámaras captaron al cuerpo técnico proyectando un remate del crack francés al arquero australiano que había ingresado solo para la tanda. Efectividad pura desde los doce pasos para meterse en octavos y una pregunta inevitable de cara al futuro del cuadro.
La agónica clasificación de Egipto a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las perlitas más curiosas y virales en lo que va del certamen. En los instantes previos a la definición desde los doce pasos frente a Australia, las cámaras captaron un llamativo movimiento en el banco de los “Faraones”: el cuerpo técnico y los futbolistas repasaban con atención en una pantalla un penal ejecutado por Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid. La escena despertó intriga de inmediato, pero el motivo detrás de esta movida ocultaba una asombrosa preparación táctica y psicológica.
El detonante de la situación fue una jugada arriesgada por parte del entrenador de Australia. Justo antes del pitazo final que consumó el uno a uno en el tiempo extra, los “Socceroos” decidieron reemplazar a su arquero titular Patrick Beach, una de las figuras de la tarde, para disponer el ingreso del experimentado Mathew Ryan de cara a los remates desde el punto penal. La maniobra apelaba directamente a la memoria emotiva y al manual de los golpes de efecto: los australianos ya habían utilizado ese mismo recurso con éxito en el repechaje contra Perú para clasificar a Qatar 2022, emulando la histórica decisión de Louis van Gaal con los Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014.
Sin embargo, el banco de Egipto no se dejó intimidar y demostró tener la tarea hecha para contrarrestar el impacto. Al ver que Ryan ingresaba al campo de juego, el cuerpo técnico activó un plan de contingencia y les proyectó a sus ejecutantes un video de enero de este mismo año, correspondiente a un encuentro donde el Real Madrid venció al Levante. En aquella oportunidad, la estrella francesa había vencido la resistencia del arquero de los oceánicos desde el punto del penal de manera inapelable.
La ejemplificación visual fue una herramienta fundamental para neutralizar los juegos mentales del guardameta ingresado. La estrategia funcionó a la perfección. Ninguno de los ejecutantes africanos sucumbió ante la presión ni la postura de Ryan, convirtiendo sus cuatro remates para meter a Egipto en la próxima ronda. ¿Comenzarán a mirar videos del “Dibu” Martínez?