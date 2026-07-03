El secreto detrás del video de Mbappé que salvó a Egipto en los penales y el fantasma del "Dibu"

El detonante de la situación fue una jugada arriesgada por parte del entrenador de Australia. Justo antes del pitazo final que consumó el uno a uno en el tiempo extra, los “Socceroos” decidieron reemplazar a su arquero titular Patrick Beach, una de las figuras de la tarde, para disponer el ingreso del experimentado Mathew Ryan de cara a los remates desde el punto penal. La maniobra apelaba directamente a la memoria emotiva y al manual de los golpes de efecto: los australianos ya habían utilizado ese mismo recurso con éxito en el repechaje contra Perú para clasificar a Qatar 2022, emulando la histórica decisión de Louis van Gaal con los Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014.