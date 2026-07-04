Con un penal de Mbappé, Francia ganó 1-0 y eliminó a Paraguay del Mundial

Desde el arranque, el planteo de Gustavo Alfaro fue clarísimo: Paraguay se paró en su propio campo con un esquema ultra defensivo, acumulando tres defensores centrales, sus dos laterales habituales y un mediocampo sobrepoblado. Sin delanteros de área de referencia y con Julio Enciso como único explorador solitario arriba, la "Albirroja" apostó todo a refugiarse y dejar que pasara el tiempo. Francia controló la posesión pero careció de ideas creativas en el último tercio, abusando de los centros y de los remates de larga distancia de Adrien Rabiot, Jules Koundé y Manu Koné.