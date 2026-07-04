Con un penal de Mbappé, Francia ganó 1-0 y eliminó a Paraguay del Mundial
El seleccionado de Deschamps ganó 1-0 en Filadelfia en un partido durísimo y de pierna fuerte. "Kiki" se vistió de salvador para los franceses al marcar desde los 12 pasos a los 69 minutos. Ahora, "Les Bleus" jugarán ante Marruecos en los cuartos de final.
Resumen para apurados
- Francia venció 1-0 a Paraguay con un gol de penal de Mbappé en Filadelfia por los octavos de final del Mundial 2026, logrando así su pase a los cuartos de final.
- Bajo un calor de 40 grados, Francia superó el cerrojo ultra defensivo impuesto por Gustavo Alfaro gracias a un penal cobrado vía VAR que Mbappé transformó en gol a los 69 minutos.
- Tras esta ajustada victoria, el conjunto de Deschamps avanza a cuartos de final donde enfrentará a Marruecos, mientras que la Albirroja se despide con honor de la Copa del Mundo.
Francia se metió en los cuartos de final del Mundial 2026, pero debió transpirar y sufrir para lograrlo. En un cruce de octavos de final marcado por los 40 grados de calor en el Estadio Filadelfia y una altísima tensión táctica, el combinado europeo destrabó un partido que comenzaba a complicarse gracias a la jerarquía de Kylian Mbappé, autor del único gol de penal a los 69 minutos.
Desde el arranque, el planteo de Gustavo Alfaro fue clarísimo: Paraguay se paró en su propio campo con un esquema ultra defensivo, acumulando tres defensores centrales, sus dos laterales habituales y un mediocampo sobrepoblado. Sin delanteros de área de referencia y con Julio Enciso como único explorador solitario arriba, la "Albirroja" apostó todo a refugiarse y dejar que pasara el tiempo. Francia controló la posesión pero careció de ideas creativas en el último tercio, abusando de los centros y de los remates de larga distancia de Adrien Rabiot, Jules Koundé y Manu Koné.
El encuentro tuvo mucha fricción, amparado por un arbitraje permisivo del uzbeco Ilgiz Tantashev. En ese contexto de juego duro se dio una de las perlitas de la jornada: las cámaras captaron en primer plano a Mbappé insultándose con Junior Alonso. Lo curioso fue el modismo utilizado por la estrella del Real Madrid, quien le lanzó un nítido e indiscutible "la c... de tu madre", un insulto netamente argentino que no tardó en volverse viral en las redes sociales.
En el complemento, Francia intentó jugar a un toque para agilizar la circulación ante el muro guaraní. Avisó primero Koné con un derechazo tremendo que Orlando Gill sacó de la escuadra con una volada espectacular. Sin embargo, a los 66 minutos llegó el quiebre del encuentro: Diego Gómez cometió una infracción evitable dentro del área sobre el ingresado Désiré Doué. Tras el llamado del chileno Juan Lara desde el VAR, el árbitro principal revisó la pantalla y cobró la pena máxima. Mbappé no perdonó desde los doce pasos y selló el 1-0.
Con la desventaja, Alfaro movió el banco e introdujo a Gabriel Ávalos y Mauricio para quemar las naves. Paraguay recién pudo patear al arco a los 89 minutos con un intento débil de Mauricio que contuvo Mike Maignan. Ya en el tiempo de adición, con el conjunto sudamericano completamente jugado, la figura de Gill volvió a agigantarse: el arquero de San Lorenzo evitó una caída mayor con una doble tapada colosal ante Mbappé en el minuto 96.
Francia avanzó con más alivio que brillo, pero ya se metió entre los ocho mejores del planeta, donde se medirá en la siguiente instancia contra Marruecos. Por su parte, Paraguay se despidió con la frente en alto tras haber llevado al límite a una de las máximas potencias del fútbol mundial.