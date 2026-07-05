¿Qué es una “operación política”?

Se puede involucrar a una o a muchas víctimas en el engaño. En un operativo un tanto demodé, nostálgicos pertenecientes al Movimiento Todos por la Patria asaltaron a sangre y fuego el cuartel de La Tablada, el 23 de enero del 89, convencidos de que abortaban un golpe de Estado. Las operaciones políticas de mayor calibre bordean el limbo entre realidad y literatura, entre la estrategia brillante y la teoría de la conspiración, y vienen de lejos. Después de diez años de infructuosos intentos, el ejército de Agamenón ingresó en Troya con el artilugio de un gran caballo de madera obsequiado al rey Príamo. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles (de apenas 23 años) transmitió por radio una adaptación de la novela La guerra de los mundos, en la que se anunciaba, a modo de boletines informativos, una invasión extraterrestre a los EE. UU., poniendo a prueba la credulidad de las audiencias y develando para siempre el poder sugestivo de los medios de comunicación.