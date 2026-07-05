Ricardo Güiraldes y el verso libre en español

Ya había habido anticipos aislados en revistas culturales: por ejemplo, encontré el poema “Suave encantamiento” de Macedonio Fernández, que ya traía la libertad del nuevo verso, publicado en 1904 en la revista anarquista Martín Fierro, dirigida por Alberto Ghiraldo (no confundir con la más célebre y posterior, del mismo nombre, dirigida por Evar Méndez). Pero los poemas de Macedonio Fernández fueron recogidos en libro en 1953, un año después de su muerte.

Es cierto que, por razones que tienen que ver con el desarrollo histórico de su obra, Güiraldes nunca fue considerado poeta sino prosista; pero es incuestionable que, referido a la poesía, con él se abrió la puerta para que comenzara a llegar el aluvión de los “ismos” poéticos al Río de la Plata. De modo que el libro de Güiraldes marca un momento fundamental porque anticipa la llegada de una generación que incidirá en la poesía de todo el siglo XX, y esta poesía nacerá bajo el signo de la vanguardia. A partir del año siguiente comienzan a llegar en tropel, a nuestra lengua, los libros mencionados: de Vicente Huidobro, de Juan Ramón Jiménez, y todos los demás; y se produce el mayor revuelo en la historia de la poesía en español desde el causado por Boscán y Garcilaso de la Vega en el siglo XVI con los versos “al itálico modo” traídos a nuestra lengua.