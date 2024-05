La grieta en la literatura argentina

Esto mismo ya había sucedido en Don Segundo Sombra (1926), de Ricardo Güiraldes. La obra concluye con palabras de Fabio Cáceres, “El Reserito” (que es el real protagonista): “`Sombra`, me repetí. Después pensé casi violentamente en mi padre adoptivo. ¿Rezar? ¿Dejar sencillamente fluir mi tristeza? No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad. Pero eran cosas que un hombre jamás confiesa…Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y, lentamente, me fui para las casas…Me fui, como quien se desangra”.