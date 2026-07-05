Mito y realidad se abrazan en un universo mágico

Un estilo barroco campea estos escritos, habitados con frecuencia por el realismo mágico, el humor y también la crítica social. En “Los marinos del Chucuito”, en tiempos de la Revolución de Mayo, Eleuterio Lozano promueve en Tilcara la construcción de una embarcación para llevarla por tierra a través de la Quebrada y Puna hasta el lago Titicaca. “El ceramista Haro Galli modeló el mascarón de simbolizando la Pachamama…”, cuenta, refiriéndose al destacado plástico que vive actualmente en Tilcara: pasado-presente. Evoca a Medinas, ese pueblo que “no pudo salvarse del olvido, que desde antes de su fundación estaba predestinado a morir”. Hay un grato recuerdo de Villa La Trinidad, en “Maturana”, cuyo protagonista es un árbitro de fútbol. En “Los fantasmas de una casa de la calle San Luis” recrea ese abrazo fraterno, donde brotan del vino Pepe Núñez, el “Diablero” Mario Arias, Juan Falú, cultores entrañables de la madrugada tucumana.