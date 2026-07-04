A todo o nada por el sueño: Tucumán Central busca quedar a tiro de la clasificación
El "Rojo" de Villa Alem recibe a los formoseños desde las 16 en cancha de Central Norte por la antepenúltima fecha. Con el ingreso de Matías Smith en el medio, el equipo de Walter Arrieta buscará hacer valer su invicto en casa para prenderse de lleno en la pelea por la clasificación.
Resumen para apurados
- Tucumán Central recibirá este domingo a Sol de América en cancha de Central Norte por el Federal A, buscando un triunfo clave para mantener sus chances de clasificar.
- El local llega invicto en casa con cinco triunfos y un empate. El DT Walter Arrieta realizará un solo cambio en el medio campo con el ingreso del volante Matías Smith.
- Una victoria dejará al club tucumano a solo un punto de su rival directo y con opciones de avanzar a la próxima fase, lo que definirá el rumbo del equipo en la fase regular.
El margen de error se reduce al mínimo en el Torneo Federal A y Tucumán Central lo sabe. En ese contexto, el “Rojo” de Villa Alem afrontará este domingo desde las 16 un partido determinante cuando reciba a Sol de América de Formosa, por la 16.ª fecha de la Zona 2.
El encuentro se disputará desde las 16 en la cancha de Central Norte y será dirigido por el catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez, en un cruce que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular.
La tabla de posiciones refleja la paridad y la importancia del compromiso. San Martín de Formosa lidera con 26 puntos, seguido por Bartolomé Mitre con 23, Sarmiento de La Banda con 21 y Sol de América con 20. Más atrás aparecen Defensores de Puerto Vilelas con 19, Juventud Antoniana con 18, Tucumán Central y Boca Unidos con 15, y Sarmiento de Resistencia con 12. Tendrá fecha libre Bartolomé Mitre.
Con ese panorama, el equipo dirigido por Walter Arrieta necesita una victoria para alcanzar los 19 puntos, quedar a solo una unidad de su rival de turno y mantenerse con posibilidades concretas de clasificación a la siguiente instancia del certamen.
Más allá de los números, Tucumán Central se aferra a una de sus principales fortalezas: la localía. En lo que va del torneo, permanece invicto en casa con cinco victorias y un empate, una campaña que buscará sostener ante un rival directo.
En cuanto al equipo, Arrieta mantendrá la base habitual y realizará una sola modificación: Matías Smith ingresará por Guillermo Abregú en la mitad de la cancha.
En la previa, el plantel dejó en claro la importancia del compromiso y la necesidad de hacerse fuerte en casa. Maximiliano Martínez fue uno de los que expresó el momento del equipo y la mentalidad con la que afrontan el encuentro: “Ellos van a venir a buscar puntos porque estamos en una etapa del campeonato donde todos quieren sumar. Nosotros, de local, tenemos que seguir como venimos”. Además, recordó el último encuentro fuera de casa como referencia del camino a corregir: “No lo hicimos mal allá. Ellos aprovecharon algunos detalles y nosotros no supimos concretar las oportunidades que tuvimos”.
En la misma línea se expresó el delantero Valentín Montenegro, uno de los goleadores del equipo con tres tantos, quien remarcó la obligación de sumar de a tres: “Hay que ganar, es el único resultado que nos sirve. Hay que jugar como lo venimos haciendo de local, que nos permitió sacar buenos resultados, con mucha intensidad, siendo protagonista, dejando todo en cada jugada, estar concentrados y ser efectivos”, sostuvo.
Del otro lado estará Sol de América, que llega con 20 puntos y en zona de clasificación, aunque con la presión de sostener su lugar frente a un rival directo que viene en crecimiento en condición de local.
La programación de la fecha también suma atractivo a la jornada. Defensores de Puerto Vilelas goleó a Sarmiento de La Banda por 3 a 0. Este domingo lo harán San Martín de Formosa frente a Juventud Antoniana y Boca Unidos contra Sarmiento de Resistencia.
En Villa Alem saben que el partido puede marcar un antes y un después en la campaña. Ganar no solo significaría sumar tres puntos, sino mantener viva la ilusión de pelear hasta el final por un lugar en la siguiente fase.
Probables formaciones:
Tucumán Central: Daniel Moyano; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Maximiliano Martínez; Matías Smith, César Abregú, Lucas Sánchez y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Benjamín Ruiz Rodríguez. DT: Walter Arrieta.
Sol de América: Matías Astrada; Rodrigo López Alba, Facundo Pardo, Marcos Ojeda y Fabricio Pietkiewicz; Facundo Mendoza, Agustín Alcaraz, Sebastián Jiménez y Javier Sosa; Nicolás Brítez y Bruno Di Martino. DT: Ricardo Parola.