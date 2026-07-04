A todo o nada por el sueño: Tucumán Central busca quedar a tiro de la clasificación

En la previa, el plantel dejó en claro la importancia del compromiso y la necesidad de hacerse fuerte en casa. Maximiliano Martínez fue uno de los que expresó el momento del equipo y la mentalidad con la que afrontan el encuentro: “Ellos van a venir a buscar puntos porque estamos en una etapa del campeonato donde todos quieren sumar. Nosotros, de local, tenemos que seguir como venimos”. Además, recordó el último encuentro fuera de casa como referencia del camino a corregir: “No lo hicimos mal allá. Ellos aprovecharon algunos detalles y nosotros no supimos concretar las oportunidades que tuvimos”.