Uno de los refuerzos de San Martín contó qué lo convenció para llegar al club y lanzó una promesa

“Vine para lo máximo. Tengo ganas de jugar una final y de ascender”. Con esa frase, Rodrigo Ayala dejó en claro cuál fue el objetivo que lo llevó a aceptar la propuesta de San Martín. El lateral izquierdo, una de las cuatro incorporaciones del mercado de pases, aparece como el principal candidato para reemplazar a Lucas Diarte en el partido de mañana, desde las 15.30, frente a Patronato, en Paraná. En un equipo que necesita volver al triunfo para empezar a recuperar terreno en la pelea por un lugar en el Reducido, el bonaerense podría tener su estreno con la camiseta rojiblanca.