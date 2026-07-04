Uno de los refuerzos de San Martín contó qué lo convenció para llegar al club y lanzó una promesa

Resumen para apurados
- El defensor Rodrigo Ayala se incorporó esta semana a San Martín de Tucumán para debutar ante Patronato, convencido por la grandeza del club y el objetivo de ascender.
- El lateral izquierdo llega desde Deportivo Madryn tras ser contactado por Alejandro Orfila. Reemplazará a Lucas Diarte y firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2027.
- Con su experiencia en el ascenso, Ayala busca aportar solidez y proyección ofensiva para que el equipo recupere terreno en el Reducido y logre el ansiado regreso a Primera.
“Vine para lo máximo. Tengo ganas de jugar una final y de ascender”. Con esa frase, Rodrigo Ayala dejó en claro cuál fue el objetivo que lo llevó a aceptar la propuesta de San Martín. El lateral izquierdo, una de las cuatro incorporaciones del mercado de pases, aparece como el principal candidato para reemplazar a Lucas Diarte en el partido de mañana, desde las 15.30, frente a Patronato, en Paraná. En un equipo que necesita volver al triunfo para empezar a recuperar terreno en la pelea por un lugar en el Reducido, el bonaerense podría tener su estreno con la camiseta rojiblanca.
Su llegada se resolvió en pocos días. Mientras disputaba el torneo con Deportivo Madryn, recibió el llamado de Alejandro Orfila. La respuesta fue inmediata. “Me llamó ‘Ale’ y me dijo que estaba la posibilidad de incorporarme a San Martín. Le dije que sí enseguida. Estaba en plena competencia, pero cuando me llamaron de acá no lo dudé ni un segundo”, contó el defensor, que firmó contrato hasta diciembre de 2027 y llega para ocupar el lugar que dejó vacante Diarte, quien justamente continuará su carrera en el conjunto patagónico.
La decisión tuvo una explicación sencilla. “Su grandeza. Estar en un equipo así, con muchísima gente, sabiendo la responsabilidad que significa jugar en un club grande de la categoría. Eso te impulsa a tomar la decisión”, explicó Ayala. No era una sensación nueva. Durante su extensa trayectoria en el ascenso ya había enfrentado varias veces al “Santo” y conocía de primera mano el clima que genera La Ciudadela. “Ya lo sufrí como rival y este año lo quiero tener a favor. El aliento de la gente te da un plus; estando ahí adentro tenés que sacar un extra”, aseguró.
Nacido en Berazategui, Ayala construyó toda su carrera en el ascenso. Surgió en Estudiantes de La Plata, pasó por Los Andes, Villa San Carlos, Chacarita, Independiente Rivadavia, Sportivo Peñarol, Comunicaciones, Nueva Chicago, Mitre de Santiago del Estero, San Telmo, Ferro y Deportivo Madryn. Acumula más de 220 partidos y se consolidó como un lateral izquierdo de recorrido, con vocación ofensiva y capacidad para desempeñarse también como volante por ese sector. En las últimas temporadas mostró su mejor versión: fue figura en San Telmo, donde sumó tres goles y ocho asistencias, tuvo continuidad en Ferro y, en la primera parte de este año, disputó 13 encuentros y dio dos asistencias con Madryn.
Precisamente ese perfil fue el que convenció a Orfila. El entrenador buscaba un futbolista con experiencia en la categoría, intensidad para recorrer toda la banda y llegada al área rival. “Me gusta mucho pasar al ataque, terminar la jugada con un centro o llegar al área. Siempre tratando de no descuidar la marca”, describió Ayala, que esta tarde buscará ganarse un lugar entre los titulares.
La conexión con Diellos y la campaña con San Telmo en 2024
Antes de viajar a Tucumán también buscó referencias. Uno de los primeros llamados fue para Diego Diellos, con quien compartió plantel en San Telmo durante la histórica campaña del “Candombero” en 2024. “Hablé con Diego y me dijo: ‘Vení de una, no lo dudés’. Cuando llegué me encontré con un grupo que me recibió muy bien y eso hace todo más fácil”, recordó.
También destacó el primer contacto con Orfila y con Jonathan Bottinelli, integrante del cuerpo técnico. “Ale’ es una persona muy simple, te dice las cosas de frente. Y a ‘Johnny’ hay que escucharlo siempre; apenas llegué ya me dio algunos consejos para ordenar la defensa”, comentó.
Con varios años de experiencia en el ascenso, Ayala sabe que vestir la camiseta de San Martín también implica convivir con la presión. Sin embargo, lejos de esquivarla, la disfruta. “Es una linda adrenalina. Venimos a demostrar que estamos preparados para jugar acá y seguir creciendo”, afirmó. Además, remarcó cuál cree que será una de las claves para que el equipo pueda meterse nuevamente en la pelea. “Hay que trabajar. Tenemos que asumir esa responsabilidad, tanto de local como de visitante”, explicó.
Si Orfila finalmente lo incluye desde el arranque, Ayala tendrá su primera prueba con la camiseta del “Santo”. “Si me toca jugar voy a dar todo. Y si no, apoyaré al compañero. Acá el grupo está por encima de cualquier individualidad”, concluyó.