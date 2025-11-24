¿Hubo tensión?: así fue el regreso de Bandana para celebrar sus 25 años de carrera

El icónico grupo pop Bandana concretó un regreso largamente esperado para celebrar su cuarto de siglo de trayectoria. La vuelta se dio frente a una multitud de fanáticos, celebrando sus 25 años de carrera. La banda repasó sus grandes éxitos, confirmando que mantienen intacto el fuego escénico a pesar del transcurso del tiempo.
La reunión, conformada por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, tuvo lugar el domingo por la noche en la Costanera porteña. Con entradas totalmente agotadas, el boliche Moscú sirvió de escenario para el retorno de la magia pop que marcó a toda una generación. El show formó parte de la fiesta L.A.T.M. +35, funcionando como antesala perfecta al aniversario número 25 del cuarteto surgido del programa Popstars en 2001.
¿Cómo fue el gran regreso de Bandana?
Las cuatro integrantes crearon gran expectación al anticipar el momento durante todo el fin de semana a través de sus plataformas digitales. Las publicaciones incluyeron ensayos, maquillaje y recuerdos de su época de mayor popularidad. Por ejemplo, Lourdes repitió "Es hoy, es hoy, es hoy" en las horas previas al espectáculo.
El conjunto se presentó empleando estilismos coordinados en color negro, apostando por una imagen fuerte y totalmente pop. La estética incluyó guiños glam, detalles brillantes y el uso de botas altas, retomando el espíritu de la década del 2000 pero actualizado a las tendencias. Valeria usó un crop top y shorts negros de gasa translúcida, complementando el look.
Cada integrante aportó su estilo personal, respetando el concepto visual de unidad y carácter escénico. Por su parte, Lissa eligió un vestido corto con tachas y accesorios XL, mientras que Virginia llevó un conjunto de top y minifalda que incorporaba transparencias. De esta manera, Bandana concretó un regreso con una presencia pop total.
¿Qué canciones presentaron las Bandana?
El setlist incluyó una selección especial de grandes temas preparados exclusivamente para sus seguidores. El espectáculo comenzó con la canción “12 horas” después de una intro breve, combinando ese tema con "Sweet Dreams" de Eurythmics. Continuó con una catarata de clásicos: “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo” y un cierre explosivo con “Llega la Noche”, el hit que hizo vibrar a todo el boliche y confirmó que la magia del grupo sigue intacta.