Secciones
EspectáculosFamosos

¿Hubo tensión?: así fue el regreso de Bandana para celebrar sus 25 años de carrera

La banda repasó sus grandes éxitos, confirmando que mantienen intacto el fuego escénico a pesar de sus peleas.

¿Hubo tensión?: así fue el regreso de Bandana para celebrar sus 25 años de carrera
Hace 2 Hs

El icónico grupo pop Bandana concretó un regreso largamente esperado para celebrar su cuarto de siglo de trayectoria. La vuelta se dio frente a una multitud de fanáticos, celebrando sus 25 años de carrera. La banda repasó sus grandes éxitos, confirmando que mantienen intacto el fuego escénico a pesar del transcurso del tiempo.

Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó "Inoportuno", su nueva canción solista y se prepara para su show

Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó Inoportuno, su nueva canción solista y se prepara para su show

La reunión, conformada por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, tuvo lugar el domingo por la noche en la Costanera porteña. Con entradas totalmente agotadas, el boliche Moscú sirvió de escenario para el retorno de la magia pop que marcó a toda una generación. El show formó parte de la fiesta L.A.T.M. +35, funcionando como antesala perfecta al aniversario número 25 del cuarteto surgido del programa Popstars en 2001.

¿Cómo fue el gran regreso de Bandana?

Las cuatro integrantes crearon gran expectación al anticipar el momento durante todo el fin de semana a través de sus plataformas digitales. Las publicaciones incluyeron ensayos, maquillaje y recuerdos de su época de mayor popularidad. Por ejemplo, Lourdes repitió "Es hoy, es hoy, es hoy" en las horas previas al espectáculo.

El conjunto se presentó empleando estilismos coordinados en color negro, apostando por una imagen fuerte y totalmente pop. La estética incluyó guiños glam, detalles brillantes y el uso de botas altas, retomando el espíritu de la década del 2000 pero actualizado a las tendencias. Valeria usó un crop top y shorts negros de gasa translúcida, complementando el look.

Cada integrante aportó su estilo personal, respetando el concepto visual de unidad y carácter escénico. Por su parte, Lissa eligió un vestido corto con tachas y accesorios XL, mientras que Virginia llevó un conjunto de top y minifalda que incorporaba transparencias. De esta manera, Bandana concretó un regreso con una presencia pop total.

¿Qué canciones presentaron las Bandana?

El setlist incluyó una selección especial de grandes temas preparados exclusivamente para sus seguidores. El espectáculo comenzó con la canción “12 horas” después de una intro breve, combinando ese tema con "Sweet Dreams" de Eurythmics. Continuó con una catarata de clásicos: “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo” y un cierre explosivo con “Llega la Noche”, el hit que hizo vibrar a todo el boliche y confirmó que la magia del grupo sigue intacta.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó Inoportuno, su nueva canción solista y se prepara para su show

Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó "Inoportuno", su nueva canción solista y se prepara para su show

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Comentarios