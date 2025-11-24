¿Hubo tensión?: así fue el regreso de Bandana para celebrar sus 25 años de carrera

¿Qué canciones presentaron las Bandana?

El setlist incluyó una selección especial de grandes temas preparados exclusivamente para sus seguidores. El espectáculo comenzó con la canción “12 horas” después de una intro breve, combinando ese tema con "Sweet Dreams" de Eurythmics. Continuó con una catarata de clásicos: “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo” y un cierre explosivo con “Llega la Noche”, el hit que hizo vibrar a todo el boliche y confirmó que la magia del grupo sigue intacta.