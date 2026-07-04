Pedro Saborido se presentará hoy junto a Felipe Pigna

Después de cuatro décadas de laburar detrás de cámara no puede resultar sencillo para nadie pasar al centro del escenario. Sin embargo, el profesor, productor y guionista Pedro Saborido resolvió la incomodidad al advertir que no se trataba de algo tan distinto a lo que venía haciendo. “Y... como que es lo mismo que hacía antes, pero sin que estén todos los demás, y corporizándolo yo. Eso me vino de ciertas cosas que fui adquiriendo, cuando daba talleres o cuando enseñaba. De alguna manera, el profesor, el charlista, el artista siempre están ocupando un lugar parecido físicamente: uno frente a los demás”, explica.
Saborido compartirá el protagónico con el historiador Felipe Pigna, en el marco del espectáculo “Historias Argentinas”, que se llevará a cabo desde las 21 de hoy en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479).
¿Cómo te sentís haciendo este espectáculo?, quiso conocer LA GACETA. “Con la libertad que me da sentir que estoy contando una idea que antes le contaba a los productores, a los actores, a los camarógrafos, al editor. Y con la responsabilidad de que la persona que viene y se sienta ahí un buen rato no se embole, y se vaya un poquito mejor de lo que vino”, respondió.
Además, Saborido destacó que Pigna le facilita la tarea. “Es absolutamente tranquilizador y disfrutable estar con Felipe, porque sentís solidez absoluta, desde todo punto de vista, desde su sabiduría para ver la historia”, dijo. Y precisó que, en realidad, no pasa solo por el conocimiento de su compañero: “Es cómo mira la historia y cómo la transmite. Por eso lo sigue tanta gente, por su capacidad de transmitir desde la sabiduría”.
Incluso, contó que tras un par de años de hacer este espectáculo, la relación entre ambos va mutando hacia una amistad. “Pero eso no deja recortado el plano de admiración y la tranquilidad que me da arriba del escenario. Y es generoso con los espacios: que yo, a partir de lo que puede plantear Felipe, puedo delirar e ir hacia algunos razonamientos de ‘sociología de pizzería’, y hacia un lugar divertido, para después volver y participar, me parece un contraste interesante. Hay un ida y vuelta con Felipe, quien, por otro lado, tiene mucho humor”, destacó.
Contó que la génesis del espectáculo fue más orgánica que planificada. Surgió de un encuentro de temas: cada uno traía lo que tenía ganas de hablar, y de ahí emergieron ejes como la identidad argentina, Jorge Luis Borges o Carlos Gardel: “Tratamos de buscar esa síntesis de la identidad argentina con humor, de reflexionar sobre eso; de entender que no podemos buscar purismos. Lo mismo cuando hablamos de civilización y barbarie: ¿es algo que pasó o lo seguimos viviendo de alguna otra manera?
Saborido señaló un dato simbólico que lo movilizó respecto del espectáculo de esta noche en Tucumán. “Lo primero que advertí cuando dijimos ‘vamos el 4 de julio’ fue que íbamos el día de la independencia de Estados Unidos, justo al lugar donde nació la independencia de la Argentina. ¡Es muchísimo!”, afirmó.
La historia del país
El espectáculo, según había contado Pigna en una entrevista previa a LA GACETA, recorre la historia del país, hasta el peronismo. Se conoce que Saborido se nutre de este movimiento para hacer humor. En particular, con el personaje de “Bombita Rodríguez”, interpretado por Diego Capusotto. “El peronismo hace chistes sobre sí mismo. Tiene una distancia irónica, que tiene que ver con cierta autocrítica, con cierto entenderse, perdonarse y comprenderse. El humor te sirve para aceptarte; en lo bueno y en tus fallas”, dijo.
Sin embargo, indicó que el show abarca mucho más que ese momento. “Este espectáculo es una clase divertida de historia. Y de una manera también se busca limar las diferencias a partir del humor; todo aquello que pueda ser parte de la confrontación que estamos teniendo en los últimos años.
Respecto de lo que más disfruta del espectáculo, la respuesta de Saborido dice más de lo que parece. “Todos son personajes hermosos y adorables. No podría decirte que una época me divierte más que otra. Con Pigna todo el tiempo aparecen detalles que no conocías de los protagonistas de la historia. (José de) San Martín como el tipo que lleva la primera ley de proteccionista en la Argentina; el perfil industrialista de (Manuel) Belgrano; la relación entre (Juan Manuel de) Rosas y (Juan Bautista) Alberdi. Todo el tiempo surgen cosas interesantes y pequeños giros”, afirmó.