Pedro Saborido se presentará hoy junto a Felipe Pigna

Respecto de lo que más disfruta del espectáculo, la respuesta de Saborido dice más de lo que parece. “Todos son personajes hermosos y adorables. No podría decirte que una época me divierte más que otra. Con Pigna todo el tiempo aparecen detalles que no conocías de los protagonistas de la historia. (José de) San Martín como el tipo que lleva la primera ley de proteccionista en la Argentina; el perfil industrialista de (Manuel) Belgrano; la relación entre (Juan Manuel de) Rosas y (Juan Bautista) Alberdi. Todo el tiempo surgen cosas interesantes y pequeños giros”, afirmó.