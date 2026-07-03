Estacionamiento medido: Rossana Chahla pidió evaluar las aptitudes de los cuidacoches

Por su parte, el radical Leandro Argañaraz partió del reconocimiento de que “hay una realidad en Argentina y en Tucumán sobre el trabajo informal”, y analizó que debe buscarse la manera de que convivan las herramientas y los actores. “En el nuevo sistema tiene que estar contemplada, por lo menos, la incorporación de algunos de ellos (los “trapitos”) por una contratación por parte de la empresa concesionaria, que puede aprovechar el conocimiento que ellos tienen sobre el trabajo”, indicó.