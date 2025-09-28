Dos motochorros quedaron detenidos por golpear a una mujer y a su nieto para robarle el celular en El Manantial

Este domingo 28 de septiembre, la Unidad de Robos y Hurtos IV, a cargo del fiscal Carlos Saltor, solicitó prisión preventiva contra dos jóvenes acusados de un brutal robo en la localidad de El Manantial, Tucumán. Se trata de un sujeto de 24 años y otro de 22, imputados como coautores de un asalto cometido contra una mujer de 61 años que iba junto a su nieto de cinco.