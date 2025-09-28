Secciones
Dos motochorros quedaron detenidos por golpear a una mujer y a su nieto para robarle el celular en El Manantial

El violento hecho ocurrió en el barrio Soberanía Nacional. Los delincuentes, de 22 y 24 años, atacaron a la víctima de 61 años mientras caminaba con su nieto de cinco.

Hace 1 Hs

Este domingo 28 de septiembre, la Unidad de Robos y Hurtos IV, a cargo del fiscal Carlos Saltor, solicitó prisión preventiva contra dos jóvenes acusados de un brutal robo en la localidad de El Manantial, Tucumán. Se trata de un sujeto de 24 años y otro de 22, imputados como coautores de un asalto cometido contra una mujer de 61 años que iba junto a su nieto de cinco.

El ataque

Según la acusación presentada por la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil, el hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 22 horas. La víctima caminaba por el barrio Soberanía Nacional cuando los motochorros la abordaron por la espalda. Uno de ellos descendió del rodado y golpeó a la mujer para arrebatarle el teléfono celular.

Tras cometer el robo, los delincuentes intentaron huir, pero vecinos alertaron a la Policía y fueron interceptados a pocas cuadras.

La situación judicial

Ambos acusados quedaron imputados por el delito de robo simple en carácter de coautores. Durante la audiencia, la fiscalía solicitó 25 días de prisión preventiva para asegurar la investigación, ya que restan pruebas por producirse y existen antecedentes de los imputados en otras causas.

La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó la violencia del hecho y la vulnerabilidad de la víctima: “No debemos perder de vista que se trataba de una mujer mayor, acompañada de un niño pequeño, a la que golpearon para consumar el robo”.

El juez interviniente hizo lugar al pedido y convalidó todas las actuaciones, por lo que los sospechosos continuarán detenidos mientras avanza la causa.


