¿Qué se sabe sobre la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección?

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni y la AFA acordaron la continuidad del DT en la Selección Argentina, aunque la firma oficial se postergará para después del Mundial 2026 por prioridad deportiva.
- Con contrato hasta fines de 2026, Scaloni prioriza lo deportivo y familiar. Las dudas de 2023 por desgaste quedaron atrás gracias a la excelente relación actual con la dirigencia.
- La AFA busca consolidar a largo plazo este exitoso ciclo técnico, que incluye a Aimar, Samuel y Ayala, proyectando la continuidad del proceso incluso de cara al Mundial de 2030.
La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección parece estar encaminada, aunque la oficialización deberá esperar. Mientras la "Albiceleste" transita el Mundial 2026, el entrenador y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantienen conversaciones permanentes, pero la decisión definitiva recién se tomará una vez concluida la Copa del Mundo.
Según trascendió, la relación entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el director técnico atraviesa uno de sus mejores momentos. Incluso, Scaloni ya habría dado el visto bueno para seguir al frente del seleccionado, aunque ambas partes prefieren postergar la firma del nuevo vínculo hasta después del certamen.
Actualmente, el contrato del entrenador campeón del mundo tiene vigencia hasta diciembre de 2026, por lo que no existe una urgencia contractual que obligue a acelerar las negociaciones.
Scaloni prioriza el Mundial 2026
El propio entrenador dejó en claro en distintas oportunidades que su principal preocupación está puesta en el rendimiento del equipo y no en su futuro personal. Para Scaloni, el Mundial representa la prioridad absoluta y cualquier decisión sobre su continuidad quedará para cuando finalice la competencia.
Además, el técnico considera que atraviesa un momento ideal desde lo profesional y lo familiar. La posibilidad de dirigir a la Selección mientras reside en España junto a su familia es un aspecto que valora especialmente y que difícilmente podría replicar en un club.
La AFA apuesta por la continuidad del proyecto
Desde la dirigencia encabezada por Claudio Tapia existe una decisión firme de sostener el proceso iniciado por Scaloni. El proyecto no solo involucra al entrenador principal, sino también al cuerpo técnico integrado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes además cumplen un rol importante en el desarrollo de las selecciones juveniles.
El exitoso ciclo, que ya consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, consolidó un modelo de trabajo que la AFA pretende extender en el tiempo.
Un proyecto que podría llegar hasta el Mundial 2030
Las dudas que Scaloni manifestó a fines de 2023, luego de la histórica victoria frente a Brasil en el estadio Maracaná, parecen haber quedado atrás. En aquel momento sorprendió al reconocer públicamente el desgaste que implicaba el cargo y dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado.
Sin embargo, con el paso de los meses reafirmó su compromiso con la Selección y hoy las señales apuntan a una continuidad que incluso podría proyectarse más allá del próximo ciclo mundialista.
Si las conversaciones mantienen el rumbo actual, todo indica que, una vez terminado el Mundial 2026, la AFA y Lionel Scaloni oficializarán la renovación de un proceso que ya quedó entre los más exitosos de la historia del fútbol argentino.