Scaloni bajó la euforia y dejó una advertencia antes de los 16avos contra Cabo Verde: "El que pierde se vuelve a casa"

Más que una advertencia hacia afuera, pareció un recordatorio hacia adentro. Porque para Scaloni el recorrido de Cabo Verde no tiene nada de casual. De hecho, fue incluso más allá de los resultados. "Contra España mereció ganar y contra Uruguay sufrió un poco más, pero se defendió muy bien. Tapa muy bien los pasillos interiores, sale rápido de contraataque y tiene jugadores de buen pie", argumentó el DT, antes de explicar que su cuerpo técnico ya venía siguiendo a la selección africana antes de conocer el rival definitivo de los 16avos de final. “No están acá de casualidad. Es un buen equipo y eso es lo que vamos a respetar".