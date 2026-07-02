Scaloni bajó la euforia y dejó una advertencia antes de los 16avos contra Cabo Verde: "El que pierde se vuelve a casa"

La etapa de los márgenes amplios terminó. Lionel Scaloni lo dejó claro desde la primera respuesta de su conferencia de prensa previa al partido contra Cabo Verde. Argentina llega invicta, con Lionel Messi como goleador del Mundial 2026 y el cartel de candidata colgado en el pecho. Sin embargo, el entrenador evitó cualquier gesto de confianza y construyó un mensaje que atravesó toda la charla: el rival merece el máximo respeto. "Lógicamente estamos ilusionados, pero hay un rival al que hay que enfrentar y respetar. El margen ahora se achica; este será un encuentro en el que el que pierde se vuelve a casa", levantó la mano el entrenador.
Más que una advertencia hacia afuera, pareció un recordatorio hacia adentro. Porque para Scaloni el recorrido de Cabo Verde no tiene nada de casual. De hecho, fue incluso más allá de los resultados. "Contra España mereció ganar y contra Uruguay sufrió un poco más, pero se defendió muy bien. Tapa muy bien los pasillos interiores, sale rápido de contraataque y tiene jugadores de buen pie", argumentó el DT, antes de explicar que su cuerpo técnico ya venía siguiendo a la selección africana antes de conocer el rival definitivo de los 16avos de final. “No están acá de casualidad. Es un buen equipo y eso es lo que vamos a respetar".
El mensaje llega en un Mundial que volvió a demostrar que las diferencias entre las grandes potencias y las selecciones emergentes son cada vez menores. Por eso Scaloni hizo referencia a ese escenario. "Estamos viendo partidos muy parejos. Salvo algunos casos, la mayoría fueron muy disputados. No va a ser fácil", dijo.
Más allá del análisis del rival, también evitó adelantarse a cualquier escenario sobre Messi y un eventual partido largo. "No tiene mucho sentido responder ahora cómo vamos a manejarlo. Dependerá de cómo se dé el partido y de cómo estén todos", aseguró, intentando relativizar la dependencia ofensiva de su capitán que tiene el equipo. "‘Leo’ hizo muchos goles, pero el equipo generó situaciones. Me encantaría que los goles se repartieran más, aunque mientras el equipo siga creando oportunidades, no es una preocupación".
El DT también destacó el apoyo que la Selección volverá a recibir en Miami, donde se espera una mayoría de hinchas argentinos en las tribunas. "Los jugadores son un hincha más jugando con esta camiseta. El apoyo de la gente nunca es una presión; al contrario, nos da un impulso extra", lanzó, antes de ubicar a Francia entre los seleccionados que mejor rendimiento mostraron hasta el momento, aunque también elogió el nivel de Brasil, Colombia, España, Portugal, Inglaterra y México.
Antes del cierre, además, descartó prestar atención a las teorías que circulan en redes sociales sobre supuestos beneficios arbitrales o un cuadro favorable para Argentina. "No miro las redes sociales. Hoy cualquiera publica algo y enseguida se viraliza. Nosotros no nos hacemos problema por eso", sentenció.
Sin levantar la voz y sin entrar en polémicas, Scaloni dejó un mensaje que resume su manera de afrontar esta clase de partidos. Argentina podrá ser favorita. Pero, para su entrenador, el favoritismo no alcanza para ganar un Mundial.
Y si algo dejó claro en la previa del cruce con Cabo Verde es que el respeto sigue siendo el punto de partida de cada partido.