Scaloni llega a los 100 partidos con Argentina: el récord histórico que ya tiene en la mira

Resumen para apurados
- El DT Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos con Argentina este viernes ante Cabo Verde en el Mundial 2026, convirtiéndose en el segundo entrenador con más presencias históricas.
- Desde su inicio en 2018, Scaloni lideró un ciclo muy exitoso que incluye el Mundial 2022 y dos Copas América, superando en partidos dirigidos a próceres como Menotti y Bilardo.
- El santafesino buscará superar el récord histórico de 124 partidos de Guillermo Stábile, un objetivo viable si decide renovar su contrato que vence en diciembre de este año.
Lionel Scaloni escribirá un nuevo capítulo en la historia de la Selección este viernes, cuando dirija su partido número 100 al frente del equipo nacional en el duelo contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La cifra lo consolidará como el segundo entrenador con más encuentros dirigidos en la historia de la "Albiceleste" y lo dejará con un único objetivo por delante: alcanzar el récord de Guillermo Stábile.
El ciclo del santafesino comenzó el 8 de septiembre de 2018, en un amistoso frente a Guatemala. Ocho años después, llega a un centenar de presentaciones respaldado por uno de los procesos más exitosos que haya tenido el seleccionado argentino.
El récord que persigue Lionel Scaloni
Con sus 100 partidos, Scaloni desplazó hace tiempo a varios entrenadores históricos y quedó únicamente por detrás de Guillermo Stábile, quien dirigió a la Selección en 124 oportunidades entre 1941 y 1961.
Durante dos décadas al frente del equipo nacional, Stábile conquistó seis Campeonatos Sudamericanos (actual Copa América) y un Campeonato Panamericano, una marca que se mantiene vigente desde hace más de seis décadas.
Así quedó el ranking histórico de entrenadores con más partidos en la Selección Argentina:
- Guillermo Stábile: 124 partidos.
- Lionel Scaloni: 99.
- César Luis Menotti: 79.
- Carlos Salvador Bilardo: 79.
- Alfio Basile: 76.
- Marcelo Bielsa: 69.
En el mejor de los escenarios, el entrenador llegaría a 104 partidos al finalizar el torneo, todavía 20 por debajo del récord histórico de 124 encuentros.
Sin embargo, el objetivo aparece al alcance si continúa al frente del seleccionado una vez que finalice su actual contrato, que vence en diciembre de este año.
Un ciclo que ya quedó en la historia
Más allá de la cantidad de partidos, el proceso de Scaloni ya ocupa un lugar privilegiado entre los más exitosos del fútbol argentino.
Desde su llegada en 2018, el entrenador condujo a la Selección hacia la conquista del Mundial de Qatar 2022, obtuvo dos títulos de la Copa América y ganó la Finalissima, además de devolverle al equipo una estabilidad y una identidad futbolística que lo mantienen entre los principales candidatos en cada competencia internacional.
El encuentro frente a Cabo Verde no solo representará el inicio de una nueva instancia eliminatoria en el Mundial 2026. También marcará un nuevo hito para Scaloni, que con apenas 100 partidos ya se convirtió en el segundo entrenador con más presencias en la historia de la Selección Argentina y quedó a la espera de seguir escribiendo páginas doradas en el banco albiceleste.