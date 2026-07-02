Scaloni llega a los 100 partidos con Argentina: el récord histórico que ya tiene en la mira

Lionel Scaloni escribirá un nuevo capítulo en la historia de la Selección este viernes, cuando dirija su partido número 100 al frente del equipo nacional en el duelo contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La cifra lo consolidará como el segundo entrenador con más encuentros dirigidos en la historia de la "Albiceleste" y lo dejará con un único objetivo por delante: alcanzar el récord de Guillermo Stábile.