Murió Vanessa Rial, la abogada que logró una condena histórica contra su ex pareja por violencia de género

Su fallecimiento reavivó el recuerdo de un caso que tuvo fuerte repercusión en la justicia bonaerense y que quedó como uno de los antecedentes más significativos en materia de condenas por violencia de género. La historia de Vanessa Rial trascendió su propia causa judicial y se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de búsqueda de justicia frente a la violencia.