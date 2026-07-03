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Murió Vanessa Rial, la abogada que logró una condena histórica contra su ex pareja por violencia de género

Vanessa Rial falleció a los 50 años en La Plata. La abogada se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género tras conseguir una condena de 37 años de prisión para su expareja y luego dedicarse a asistir a otras víctimas.

Murió Vanessa Rial: la historia de la abogada que logró una condena ejemplar contra su agresor
Murió Vanessa Rial: la historia de la abogada que logró una condena ejemplar contra su agresor TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Falleció en La Plata la abogada Vanessa Rial, de 50 años, tras sufrir complicaciones de salud; fue un símbolo por lograr una condena histórica contra su agresor en Argentina.
  • Tras sobrevivir al secuestro y abuso de su expareja en 2013, logró que lo condenaran a 37 años de cárcel en 2016 y luego se desempeñó asistiendo legalmente a otras víctimas.
  • Su fallecimiento consolida su legado como un precedente judicial clave contra la violencia de género en el país y un símbolo permanente de resiliencia y búsqueda de justicia.
Resumen generado con IA

Falleció en La Plata la abogada Vanessa Rial, cuya historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Argentina. Tenía 50 años y había alcanzado notoriedad luego de conseguir una condena de 37 años de prisión para su expareja, Jorge Cristian Martínez Poch, conocido como "El Duque", tras denunciar años de violencia física, sexual y privación ilegítima de la libertad.

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Según informó el medio local, Rial permanecía internada desde el 25 de junio por una neumonía bilateral y, durante su tratamiento, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que provocó su fallecimiento.

La historia de Vanessa Rial, un caso que marcó un precedente judicial

La historia de Vanessa Rial tomó estado público en 2013, cuando su padre denunció su desaparición después de permanecer más de dos semanas sin tener noticias de ella.

Jorge Cristian Martínez Poch condenado a 37 años de prisión por ejercer violencia extrema contra Vanessa Rial Jorge Cristian Martínez Poch condenado a 37 años de prisión por ejercer violencia extrema contra Vanessa Rial

Tras la investigación, efectivos policiales la encontraron en el domicilio de su entonces pareja, Jorge Cristian Martínez Poch, donde comprobaron que permanecía contra su voluntad y que había sido víctima de reiterados episodios de violencia de género y abuso sexual.

El caso llegó a juicio en 2016 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata. Durante el proceso también se acreditaron abusos sexuales cometidos por Martínez Poch contra sus dos hijas.

Como resultado, la Justicia lo condenó a 37 años de prisión, una sentencia que fue considerada un precedente por la gravedad de los delitos acreditados y la magnitud de la pena impuesta. Al conocer el fallo, Vanessa Rial expresó públicamente su alivio y definió la resolución como un momento que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida.

De sobreviviente a defensora de otras víctimas

Después del juicio, Vanessa Rial decidió transformar su experiencia en una herramienta para ayudar a otras mujeres que atravesaban situaciones de violencia. Se desempeñó como integrante del equipo legal de la Municipalidad de La Plata, donde brindó asistencia y representación a víctimas de violencia de género.

En los últimos años, sin embargo, atravesó dificultades económicas y problemas habitacionales. Según trascendió, llegó a alojarse en paradores y pensiones de la ciudad debido a la falta de una vivienda estable y de recursos suficientes.

Su fallecimiento reavivó el recuerdo de un caso que tuvo fuerte repercusión en la justicia bonaerense y que quedó como uno de los antecedentes más significativos en materia de condenas por violencia de género. La historia de Vanessa Rial trascendió su propia causa judicial y se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de búsqueda de justicia frente a la violencia.

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