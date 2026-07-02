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Franco Colapinto corre el GP de Gran Bretaña: horario y cómo ver en vivo la carrera de Fórmula 1

El piloto argentino afrontará la novena fecha de la temporada 2026 en el circuito de Silverstone junto a Alpine. Conocé a qué hora se larga la carrera y dónde seguir toda la actividad.

Franco Colapinto, de Alpine.
Franco Colapinto, de Alpine.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El piloto argentino Franco Colapinto correrá este domingo en Silverstone el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 con Alpine, buscando sumar puntos clave para su escudería.
  • La novena fecha de la temporada 2026 encuentra a Alpine en el quinto puesto de constructores. En Argentina, la carrera se transmitirá en vivo desde las 11 por Disney+ Premium.
  • Esta carrera representa una oportunidad clave para el desarrollo de Colapinto en la F1 y para que Alpine consolide su posición frente a los desafíos del campeonato.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volverá a salir a la pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto argentino buscará sumar un nuevo resultado positivo en Silverstone, uno de los circuitos más tradicionales del calendario.

Será una nueva presentación con Alpine, escudería que atraviesa una temporada con dificultades y marcha en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña

La carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña se disputará el domingo y comenzará en los siguientes horarios:

  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 11.
  • Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este): 10.
  • Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Central): 9.
  • México y Estados Unidos (Montaña): 8.
  • Estados Unidos (Pacífico): 7.

Dónde ver en vivo el GP de Gran Bretaña

En Argentina, toda la actividad del Gran Premio podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium, plataforma que transmite la Fórmula 1 mediante la señal de ESPN.

El servicio requiere una suscripción para acceder a la cobertura completa del fin de semana.

Colapinto buscará aprovechar una nueva oportunidad para seguir creciendo en la máxima categoría del automovilismo y sumar puntos importantes para Alpine en una temporada que presenta un desafío constante para la escudería francesa.

Temas Gran BretañaFórmula 1Franco ColapintoAlpine
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