No la tires ni la tomes: qué hacer con el agua que sale del aire acondicionado

Resumen para apurados
- Hogares en Argentina reutilizan el agua del aire acondicionado para tareas de limpieza y riego, evitando su desperdicio al no ser apta para el consumo humano o animal.
- El líquido se genera por condensación y se junta del desagüe. Al no tener minerales, es ideal para lavar pisos y autos, pero desaconsejan su uso en huertas por bacterias.
- Esta práctica fomenta el consumo responsable del agua en los hogares, impulsando hábitos sustentables y la reducción del derroche de recursos hídricos en la región.
El aire acondicionado no solo ayuda a climatizar los ambientes durante el verano y el invierno. Mientras está en funcionamiento, el equipo genera agua que se elimina a través del tubo de desagüe y que muchas personas desechan sin saber que puede reutilizarse en distintas tareas domésticas.
Es común ver recipientes colocados debajo del desagüe para recolectarla, especialmente en balcones y patios. Sin embargo, los especialistas recuerdan que esa agua no es potable, por lo que solo debe destinarse a usos específicos y nunca al consumo humano o animal.
Cómo reutilizar el agua del aire acondicionado
Una de las alternativas más útiles es emplearla para la limpieza del hogar. Al contener una baja concentración de minerales, resulta adecuada para lavar pisos, limpiar vidrios, quitar el polvo de superficies exteriores o higienizar distintos objetos, ya que reduce la aparición de las manchas de cal que suele dejar el agua corriente.
También puede aprovecharse para lavar el auto, especialmente si se busca evitar las marcas que aparecen cuando el agua se seca sobre la carrocería. Del mismo modo, sirve para limpiar macetas, muebles de jardín y otros elementos que permanecen al aire libre.
¿Se puede usar para regar las plantas?
El agua del aire acondicionado también puede utilizarse en jardinería, aunque con algunas precauciones.
Puede emplearse para regar plantas ornamentales que no estén destinadas al consumo, ya que no contiene sales minerales que se acumulen en el suelo. No obstante, los especialistas recomiendan que no sea la única fuente de riego de forma permanente, porque las plantas necesitan minerales y nutrientes que aporta el agua de red o los fertilizantes.
En cambio, no se aconseja utilizarla en huertas, plantas aromáticas, árboles frutales ni cualquier cultivo destinado al consumo, debido a la posible presencia de residuos o microorganismos provenientes del equipo.
Para qué no se debe usar el agua del aire acondicionado
Aunque a simple vista pueda parecer limpia, el agua que produce el aire acondicionado no es apta para beber. Por ese motivo, tampoco debe utilizarse para cocinar, preparar infusiones, lavar frutas y verduras ni llenar los recipientes de agua de las mascotas.
Reutilizarla de manera responsable permite reducir el desperdicio de agua en algunas tareas cotidianas, siempre que se limite a los usos recomendados y se evite cualquier aplicación relacionada con el consumo.