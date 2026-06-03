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Toulon quiere a Luciano Asevedo y Tarucas podría perder a una de sus figuras

El segunda línea mendocino de 22 años aparece en el radar del poderoso club francés. Su crecimiento en Tarucas y sus recientes convocatorias a Los Pumas despertaron el interés europeo.

Luciano Asevedo, segunda línea de Tarucas.
Luciano Asevedo, segunda línea de Tarucas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El club francés Toulon busca fichar al segunda línea de Tarucas, Luciano Asevedo, de 22 años, para reforzar su plantel tras la salida de Brian Alainu'uese.
  • El mendocino destacó en el Súper Rugby Américas y fue convocado a Los Pumas. Toulon, que analiza ofrecerle un contrato largo, no ha presentado aún una oferta formal.
  • De concretarse, Tarucas perdería a una de sus figuras, pero ratificaría el rol de la franquicia argentina como plataforma clave para dar el salto al rugby de Europa.
Resumen generado con IA

Luciano Asevedo podría estar viviendo sus últimos meses en Tarucas. El segunda línea mendocino de 22 años apareció en la carpeta de Toulon, uno de los clubes más importantes de Francia, que busca reforzar su plantel tras la salida del samoano Brian Alainu'uese.

Según informaron medios franceses, la entidad europea analiza ofrecerle un contrato de varios años al forward argentino, considerado uno de los proyectos con mayor futuro dentro del rugby nacional.

Asevedo fue una de las figuras jóvenes de Tarucas durante la temporada del Súper Rugby Américas. Con sus dos metros de altura y 124 kilos, el exjugador de Liceo de Mendoza reúne las características físicas que buscan los equipos del Top 14 para la segunda línea.

Su crecimiento también se reflejó en el seleccionado argentino. El mendocino disputó los Mundiales Sub-20 con Los Pumitas en 2023 y 2024 y luego comenzó a acercarse al plantel mayor. Fue invitado por Los Pumas durante el Rugby Championship frente a Australia y más tarde integró el grupo que enfrentó a los British & Irish Lions en 2025.

Ese recorrido no pasó desapercibido en Europa. Toulon, que históricamente apostó por jugadores argentinos, lo sigue de cerca y lo considera una alternativa para reforzar una posición clave.

Por ahora no existe una oferta oficial confirmada, pero el interés es concreto. De concretarse la operación, Tarucas perdería a una de sus grandes promesas, aunque también sumaría otro nombre a la lista de jugadores que utilizaron la franquicia como plataforma para dar el salto al rugby europeo.

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