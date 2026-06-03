Toulon quiere a Luciano Asevedo y Tarucas podría perder a una de sus figuras

Su crecimiento también se reflejó en el seleccionado argentino. El mendocino disputó los Mundiales Sub-20 con Los Pumitas en 2023 y 2024 y luego comenzó a acercarse al plantel mayor. Fue invitado por Los Pumas durante el Rugby Championship frente a Australia y más tarde integró el grupo que enfrentó a los British & Irish Lions en 2025.