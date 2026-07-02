Cartas de lectores: Democracia herida

Hay veces que me pregunto si hablar en voz alta que es escribir una carta pública, sirve para al menos el lector reflexione conmigo sobre el día a día que vivimos sin pensar que nuestra salud mental ya ha sido afectada, ante el tsunami comunicacional, escribir es como hacer un barquito de papel y dejarlo en el rio que lo lleve la corriente. Pero algo debemos hacer. Nadie se salva solo aunque creamos que a nosotros individualmente no nos va a llegar, pero podemos negar, no ver, no sentir, para dar un ejemplo que ya hay un 44% de gente con trabajo informal y no le alcanza, con un solo trabajo y en su familia tiene que trabajar el que pueda, que ya juntarse alrededor de una mesa a una hora determinada, muchas familias no lo pueden hacer. Se dice y nos enseñaron que la familia es la “Base de la sociedad”. ¿Qué sociedad? La de no mirarse a la cara, de no conocer al vecino, de no ir a un club a juntarse con amigos, unidos por una actividad deportiva en común, de que en la universidad cada vez menos se debata de que cultura vinimos y que país queremos, que la tecnocracia (IA) nos está reemplazando, que patria es un abstracto, que la soberanía tiene precio, que nuestra nación es una propiedad privada del régimen que le puso el cartel “se vende”. Ocurre lo mismo con la salud pública, obras sociales quebradas, jubilaciones de hambre, discapacitados humillados, la obra pública, el trabajo que te de lo necesario para consumir, tener techo propio, el descanso, vacaciones, etc. etc. “Infobae” describe cómo se gestó el fallo de la Corte a favor de la ley Universitaria votada cuatro veces, no por las facultades que le confiere la Constitución Nacional, sino por venganza a “un incumplimiento” del gobierno en el nombramiento de jueces, demuestra la dependencia del Partido Judicial al régimen, el “toma y daca” a cielo abierto, una verdadera vergüenza. Ni hablar de los legisladores nacionales (bien con minúscula) por Tucumán (salvo dos diputados y el otro senador) votaron desde el día uno todo lo que propuso el régimen, desde la ley Bases, en adelante, quita de derechos, privatizaciones, reforma laboral, ley de glaciares, nada a favor todo en contra a una vida digna y en comunidad con justicia social. Todo lo expuesto me produce muchísima indignación e impotencia, no existe diferencia alguna entre el régimen nacional con el tucumano. Se autodenominan aliados, para mí son exactamente lo mismo, “libertarios”.