Cartas de lectores: Cruce peligroso en rutas 302/303

El paso a nivel en la intersección perpendicular de rutas 302 y 303 es muy peligroso por la pendiente y los múltiples baches al cruce ferroviario. Percances diversos registra la zona, lamentablemente. Sugiero el desplazamiento del cruce más hacía el norte, donde la pendiente es menor, y establecer un derivador de tránsito que facilite la circulación y evite el congestionamiento habitual y los barquinazos de los vehículos, especialmente de ómnibus.