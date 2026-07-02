OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Cruce peligroso en rutas 302/303
Hace 3 Hs

El paso a nivel en la intersección perpendicular de rutas 302 y 303 es muy peligroso por la pendiente y los múltiples baches al cruce ferroviario. Percances diversos registra la zona, lamentablemente. Sugiero el desplazamiento del cruce más hacía el norte, donde la pendiente es menor, y establecer un derivador de tránsito que facilite la circulación y evite el congestionamiento habitual y los barquinazos de los vehículos, especialmente de ómnibus.

Pablo Ricardo Lagartera                                                          

Casa 7 Manz. D B° Belgrano - Los Ralos - Cruz Alta

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