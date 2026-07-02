Del desafío viral al desafío familiar

El estudio, basado en encuestas a 848 menores escolarizados de entre 11 y 17 años, detalló que el 14% completó uno o dos retos, el 5% participó en tres o cuatro, y el 6% realizó cinco o más. Estas prácticas consisten en grabarse realizando una acción y publicarla en plataformas de alta penetración como TikTok, Instagram y YouTube, con el objetivo de viralizarse y ser imitados por otros usuarios. Allí operan instancias de validación entre sus pares, quienes son los que inician este tipo de desafíos y los viralizan en grupos cerrados para luego volcarlos al espacio público de una red social. Justamente la validación es el motor de los desafíos virales. Según el trabajo realizado en cuatro escuelas secundarias de Paraná (Entre Ríos) entre las cuestiones más novedosas del estudio están las motivaciones profundas de esta conducta, evidenciando que el impulso central de los jóvenes es la necesidad de aprobación social y el temor a quedar excluidos del grupo de pares. La búsqueda por tener más “me gusta” o más “clics” también despierta en los chicos una exigencia de impacto o resultado por lo que hacen. Según los expertos, se encontró una correlación directa y muy alta entre la participación compulsiva en retos virales y la adicción digital. Los menores que más disfrutan de estos desafíos presentan un uso problemático de internet y redes, configurando un perfil de vulnerabilidad emocional marcado por la impulsividad y la búsqueda de sensaciones intensas.