Números de Oro

Números de Oro sigue creciendo y el pozo ya llegó a $10.500.000 para este viernes
NÚMEROS DE ORO.
NÚMEROS DE ORO.
Hace 7 Min

La expectativa vuelve a instalarse entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana reparte ilusión y grandes premios. En esta semana 14, luego de que el último sorteo quedara vacante, el pozo acumulado alcanzó los $10.500.000, despertando nuevamente el entusiasmo de miles de lectores en toda la provincia.

Viernes tras viernes, los participantes esperan su tarjeta junto al diario con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores. Con el paso de los años, Números de Oro se consolidó como una tradición para muchas familias tucumanas, combinando entretenimiento, expectativa y la posibilidad de acceder a un importante premio en efectivo.

Además, quienes cuentan con Tarjeta Sol tienen la posibilidad de potenciar sus premios gracias al beneficio exclusivo que duplica el monto obtenido en caso de resultar ganadores. Para acceder a este beneficio, los participantes deben retirar sus tarjetas selladas en la sede ubicada en La Rioja 265, en el horario de 17:30 a 20:30.

A su vez, continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $350.000 para utilizar en importantes comercios de Tucumán, entre ellos Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Esta nota es de acceso libre.
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