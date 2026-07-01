Domingo Cavallo criticó al RIGI de Milei: "Discrimina y pone en desventaja a millones de empresas"

Resumen para apurados
- El exministro Domingo Cavallo criticó hoy en Argentina el régimen RIGI de Milei, al afirmar que discrimina a millones de empresas locales y desalienta la inversión general.
- Cavallo cuestionó los beneficios fiscales de este esquema y reclamó eliminar el cepo cambiario para evitar distorsiones, comparando el bajo nivel exportador con el de Brasil.
- Estas críticas marcan un distanciamiento entre Cavallo y el rumbo de Milei, sugiriendo que el crecimiento sostenido requiere reglas iguales y libertad cambiaria total.
El exministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que el esquema genera desigualdades dentro del sector productivo. Además, volvió a reclamar el levantamiento total de las restricciones cambiarias para eliminar lo que definió como un "sesgo antiinversor" en la economía argentina.
A través de una publicación en su blog personal, el exfuncionario sostuvo que las inversiones no deberían depender de beneficios especiales otorgados a determinados sectores o empresas, sino de reglas de juego generales que favorezcan la competitividad y el acceso al financiamiento.
Cavallo cuestionó el RIGI y el Súper RIGI
El exministro manifestó su rechazo tanto al RIGI como al denominado Súper RIGI, recientemente aprobado para proyectos de gran escala. Según explicó, estos mecanismos otorgan ventajas fiscales y cambiarias a un grupo reducido de empresas mientras dejan afuera a gran parte del entramado productivo nacional.
"Eliminar estos sesgos es la clave del éxito de la estrategia de crecimiento económico. Y esto no se consigue con el RIGI y mucho menos con el Súper RIGI", afirmó.
Para Cavallo, ambos programas "discriminan y ponen en desventaja a millones de empresas y emprendedores" cuyas inversiones y exportaciones son fundamentales para el crecimiento económico del país.
El economista sostuvo que, en un contexto internacional marcado por cambios tecnológicos acelerados, tensiones geopolíticas y transformaciones en el comercio mundial, el Estado no debería intervenir favoreciendo a determinados sectores mediante regímenes especiales.
El exministro comparó las exportaciones argentinas con las de Brasil
En su análisis, Cavallo también relativizó las proyecciones oficiales que estiman exportaciones argentinas por encima de los 100.000 millones de dólares anuales.
Si bien consideró que la cifra es positiva, sostuvo que el país podría estar exportando mucho más si no se hubieran reinstalado políticas que, a su juicio, desalientan las ventas al exterior.
Para fundamentar su planteo, comparó la evolución de Argentina con Brasil durante las últimas décadas.
"Argentina exportaba 26.000 millones de dólares y Brasil 48.000 millones a fines de los años 90. Hoy Brasil exporta 350.000 millones y nosotros apenas 100.000 millones", señaló.
Según Cavallo, si el país hubiera mantenido condiciones favorables para las exportaciones, actualmente podría superar los 190.000 millones de dólares en ventas externas.
"La producción exportable actual no es fruto del RIGI"
El exfuncionario también afirmó que la actual capacidad exportadora argentina no responde a los nuevos incentivos fiscales promovidos por el Gobierno.
Por el contrario, sostuvo que los sectores exportadores crecieron a pesar de los obstáculos regulatorios y tributarios existentes desde comienzos de la década del 2000.
"Hay que advertir que la actual producción exportable es fruto de las inversiones que se hicieron hasta aquí, sin ningún incentivo fiscal especial", remarcó.
Cavallo insistió con levantar el cepo cambiario
Uno de los puntos centrales de su análisis fue el reclamo para eliminar definitivamente los controles cambiarios.
Cavallo consideró que la permanencia de restricciones sobre el mercado de cambios afecta la llegada de inversiones, dificulta el acceso al crédito y mantiene elevadas las tasas de interés reales.
"Mi insistencia en eliminar cuanto antes todos los controles de cambio e impedir que puedan ser reintroducidos apunta a conseguir rápidamente la baja de la tasa real de interés y eliminar los sesgos antiexportador y antiinversor", expresó.
Además, cuestionó las estrategias que promueven un tipo de cambio alto como principal herramienta para impulsar las exportaciones.
Según su visión, sin libertad para la circulación de capitales, ese esquema termina generando más distorsiones y posterga las reformas estructurales que necesita la economía argentina.
Crecen las diferencias entre Cavallo y el Gobierno
Aunque en distintos momentos valoró aspectos del programa económico de Javier Milei, en los últimos meses Cavallo incrementó sus cuestionamientos sobre algunos pilares de la estrategia oficial.
Sus críticas al RIGI y su insistencia en avanzar hacia una apertura cambiaria total reflejan diferencias respecto de la hoja de ruta elegida por el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo.
Mientras el Gobierno apuesta a sostener incentivos especiales para atraer grandes inversiones y mantiene una salida gradual de las restricciones cambiarias, Cavallo sostiene que el crecimiento sostenido solo será posible con reglas iguales para todos los sectores y con plena libertad de movimiento de capitales.