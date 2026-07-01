Domingo Cavallo criticó al RIGI de Milei: "Discrimina y pone en desventaja a millones de empresas"

El exministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que el esquema genera desigualdades dentro del sector productivo. Además, volvió a reclamar el levantamiento total de las restricciones cambiarias para eliminar lo que definió como un "sesgo antiinversor" en la economía argentina.