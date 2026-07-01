Aumento salarial para encargados de edificios: cuánto cobran en julio de 2026

Los encargados de edificios percibirán un nuevo aumento salarial desde julio de 2026 tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras empresarias del sector. La actualización contempla un incremento del 2,1% sobre los salarios básicos, además de modificaciones en la suma fija remunerativa y la incorporación de una parte de ese adicional al básico.