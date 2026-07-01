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Aumento salarial para encargados de edificios: cuánto cobran en julio de 2026

Al anunciar el nuevo acuerdo salarial, el secretario general del SUTERH y de FATERYH, Víctor Santa María, afirmó que el entendimiento refleja la fortaleza de la organización gremial.

ENCARGADOS DE EDIFICIOS. Cuánto cobran en julio de 2026.
ENCARGADOS DE EDIFICIOS. Cuánto cobran en julio de 2026. MUNDOGREMIAL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FATERYH y las cámaras del sector acordaron un aumento del 2,1% para encargados de edificios en Argentina desde julio de 2026, buscando compensar el impacto de la inflación.
  • El incremento se aplicará tras incorporar al salario básico sumas fijas de hasta 50.000 pesos y reajustar el adicional remunerativo mensual a un tope de 30.000 pesos.
  • Esta actualización busca preservar el poder de compra de los salarios frente al costo de vida y ratifica la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 del sector.
Resumen generado con IA

Los encargados de edificios percibirán un nuevo aumento salarial desde julio de 2026 tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras empresarias del sector. La actualización contempla un incremento del 2,1% sobre los salarios básicos, además de modificaciones en la suma fija remunerativa y la incorporación de una parte de ese adicional al básico.

El entendimiento forma parte de la revisión paritaria prevista para este año y busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.

¿Cuánto cobran los encargados de edificios en julio de 2026

El acuerdo establece que, antes de aplicar el aumento del 2,1%, se incorporarán al salario básico:

$50.000 para los trabajadores de jornada completa de la cuarta categoría prevista en el artículo 6 del Convenio Colectivo 589/10.

$25.000 para el resto de las categorías, en forma proporcional.

Estos montos se descontarán de la suma fija remunerativa que había sido acordada en la negociación salarial del 30 de diciembre de 2025.

Una vez realizada esa incorporación, se aplicará un incremento del 2,1% sobre el salario básico de mayo de 2026. El porcentaje también impactará sobre los adicionales convencionales y se trasladará proporcionalmente al resto de las categorías contempladas en el convenio.

Cambios en la suma fija remunerativa

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la modificación de la suma fija remunerativa.

Desde junio de 2026, este concepto queda establecido en:

$30.000 mensuales para los trabajadores de jornada completa.

Un monto proporcional para quienes cumplen jornadas reducidas o pertenecen a otras categorías.

La suma continuará abonándose junto con el salario mensual.

El objetivo del acuerdo paritario

Desde FATERYH señalaron que la actualización salarial forma parte de la revisión prevista en la negociación paritaria y tiene como finalidad preservar el poder adquisitivo de los encargados de edificios frente al incremento del costo de vida.

Además, el acuerdo ratifica la plena vigencia de todas las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo 589/10, que regula las condiciones laborales de los trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal.

Qué dijo Víctor Santa María

Al anunciar el nuevo acuerdo salarial, el secretario general del SUTERH y de FATERYH, Víctor Santa María, afirmó que el entendimiento refleja la fortaleza de la organización gremial.

El dirigente sostuvo que el sindicato "demuestra una vez más su fortaleza gremial" y reafirmó el compromiso de la entidad con "la defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores y trabajadoras, su estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios".

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