Nuevo aumento para encargados de edificios: cuánto cobrarán en mayo de 2026

Resumen para apurados
- FATERyH y SUTERH acordaron con cámaras empresarias un aumento salarial para encargados de edificios en mayo 2026, que incluye una suba del 2% y bonos fijos en todo el país.
- El acuerdo incorpora sumas fijas al básico y crea un adicional de $80.000. La medida, presentada ante Trabajo, actualiza las escalas salariales del CCT 589/10 para mayo de 2026.
- Las partes volverán a reunirse en junio para analizar la inflación y el poder adquisitivo. Se espera que este ajuste impacte directamente en las expensas de los consorcios.
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), conducido por Víctor Santa María, acordaron un nuevo aumento salarial para los encargados de edificios comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.
El acuerdo paritario comenzará a regir con los salarios de mayo de 2026 e incluye una suba del 2% sobre los básicos, incorporación de sumas al salario y un nuevo adicional remuneratorio mensual de $80.000.
La actualización salarial fue firmada junto a las cámaras empresarias del sector y ya fue presentada ante la Secretaría de Trabajo para su homologación.
Encargados de edificios: cómo será el aumento salarial de mayo 2026
Según el acta firmada el pasado 12 de mayo, las partes resolvieron incorporar parte de las sumas fijas al salario básico de convenio.
En concreto, se adicionarán:
$20.000 al básico de la cuarta categoría para trabajadores de jornada completa.
$10.000 para el resto de las categorías previstas en el convenio.
Estos montos serán absorbidos de la suma fija remuneratoria pactada en diciembre de 2025, que hasta abril era de $100.000.
Además, se acordó aplicar un incremento del 2% sobre los salarios básicos vigentes a abril de 2026, con impacto sobre adicionales y categorías contempladas en el convenio colectivo.
Nuevo adicional remuneratorio de $80.000
Otro de los puntos centrales de la negociación es la creación de una nueva suma fija remuneratoria mensual de $80.000 para trabajadores de jornada completa.
El monto será proporcional para el resto de las categorías y se abonará junto a los haberes correspondientes a mayo de 2026.
Desde FATERyH y SUTERH también confirmaron que volverán a reunirse durante junio para revisar la evolución salarial frente al avance de la inflación y el costo de vida.
Escalas salariales de encargados de edificios mayo 2026
Encargado permanente con vivienda
1° categoría: $1.089.785
2° categoría: $1.044.377
3° categoría: $998.970
4° categoría: $908.154
Encargado permanente sin vivienda
1° categoría: $1.260.697
2° categoría: $1.208.168
3° categoría: $1.155.639
4° categoría: $1.050.581
Ayudante permanente con vivienda
1° categoría: $1.089.785
2° categoría: $1.044.377
3° categoría: $998.970
4° categoría: $908.154
Ayudante permanente sin vivienda
1° categoría: $1.260.697
2° categoría: $1.208.168
3° categoría: $1.155.639
4° categoría: $1.050.581
Ayudante media jornada
1° categoría: $630.349
2° categoría: $604.084
3° categoría: $577.820
4° categoría: $525.291
Mayordomo con vivienda
1° categoría: $1.125.952
2° categoría: $1.079.038
3° categoría: $1.032.123
4° categoría: $938.294
Mayordomo sin vivienda
1° categoría: $1.307.486
2° categoría: $1.253.008
3° categoría: $1.198.529
4° categoría: $1.089.572
Intendente
Todas las categorías: $1.555.281
Adicionales para encargados de edificios en mayo 2026
El acuerdo también actualizó distintos adicionales previstos en el convenio:
Retiro de residuos por unidad: $1.940,90
Clasificación de residuos: $33.429,70
Valor vivienda: $7.130,40
Plus por antigüedad (1%): $10.505,08
Plus por antigüedad Art. 11 (2%): $21.011,60
Plus limpieza de coches: $26.486,50
Plus movimiento de coches hasta 20 unidades: $39.216
Plus jardín: $26.486,50
Plus limpieza de piletas: $44.556,80
Adicional viáticos: $73.765,10
Plus zona desfavorable: 50%
Título Encargado Integral de Edificio: 10%
Paritarias 2026: el gremio volverá a negociar en junio
El sindicato que conduce Víctor Santa María y las cámaras empresarias acordaron mantener abierta la negociación salarial y analizar una nueva recomposición durante junio.
El objetivo será monitorear la evolución de la inflación y evitar una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.