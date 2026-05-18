Nuevo aumento para encargados de edificios: cuánto cobrarán en mayo de 2026

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), conducido por Víctor Santa María, acordaron un nuevo aumento salarial para los encargados de edificios comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.