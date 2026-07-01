El primer fósil de dinosaurio hallado en la Antártida estuvo décadas en un cajón y ahora revela su verdadera identidad

“Este hueso estuvo en un cajón de una colección durante décadas hasta que una nueva investigación reveló lo que era: una rara evidencia de que los dinosaurios saurópodos de cuello largo vivieron alguna vez en la Antártida”, dijo en el comunicado el coautor del estudio Matthew C. Lamanna, curador y Mary R. Dawson de paleontología de vertebrados en el Carnegie Museum of Natural History.