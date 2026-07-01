El primer fósil de dinosaurio hallado en la Antártida estuvo décadas en un cajón y ahora revela su verdadera identidad

Resumen para apurados
- Investigadores determinaron que un fósil hallado en la Antártida en 1985 y guardado por décadas pertenece a un titanosaurio que habitó la región hace 82 millones de años.
- La vértebra de diez centímetros fue confundida con la de un reptil común. El espécimen juvenil medía unos siete metros y habitaba en lo que entonces eran bosques templados.
- El hallazgo aporta datos clave sobre cómo se dispersaron los dinosaurios en el sur. Científicos estiman que el retroceso del hielo por el cambio climático revelará más fósiles.
Un fósil que estuvo durante décadas en un cajón de una colección ha resultado pertenecer a los primeros restos de dinosaurio descubiertos en la Antártida. El dinosaurio al que pertenecía vivió hace alrededor de 82 millones de años, durante el período Cretácico tardío.
La vértebra o espina dorsal fue hallada en 1985 por una expedición del British Antarctic Survey (BAS), pero inicialmente se evaluó como perteneciente a un gran reptil, según un comunicado del Museo de Historia Natural de Londres. El fósil pertenecía a un titanosaurio, un grupo de saurópodos herbívoros de cuello largo que incluye a los dinosaurios más grandes que han existido.
Medidas impactantes
Tenían un peso estándar de 15 toneladas. Se estimó que el espécimen más grande conocido medía 37 metros de largo y pesaba alrededor de 63,5 toneladas. Sin embargo, esta vértebra en particular, que mide alrededor de 10 centímetros (cuatro pulgadas) de diámetro, pertenece a un juvenil o a un adulto pequeño que habría medido entre seis y siete metros de largo, según el comunicado.
“Este hueso estuvo en un cajón de una colección durante décadas hasta que una nueva investigación reveló lo que era: una rara evidencia de que los dinosaurios saurópodos de cuello largo vivieron alguna vez en la Antártida”, dijo en el comunicado el coautor del estudio Matthew C. Lamanna, curador y Mary R. Dawson de paleontología de vertebrados en el Carnegie Museum of Natural History.
“En la época en que vivió este animal, sabemos que la Antártida habría estado cubierta de un frondoso bosque templado que proporcionaba abundante alimento para grandes herbívoros”, dijo Paul Barrett, investigador emérito del Museo de Historia Natural. El hielo que actualmente cubre la mayor parte del continente significa que tiene un registro fósil escaso, pero eso podría cambiar en el futuro, dijo.
“Es probable que haya muchos más dinosaurios por descubrir en el continente. A medida que el cambio climático haga que el hielo retroceda, puede que efectivamente encontremos más evidencia de esta biodiversidad pasada”, añadió Barrett.
La investigación también hace avanzar nuestra comprensión de cómo se desplazaban los dinosaurios por los continentes del sur, según la coautora del estudio Samantha Beeston, estudiante de doctorado en paleontología en University College London.
Celebrado por todos
Steve Brusatte, profesor de paleontología y evolución en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, que no participó en la investigación, dijo a CNN que este es un “descubrimiento genial”. “Sabemos muy, muy poco sobre los dinosaurios que alguna vez vivieron en la Antártida”, dijo. “Este es solo un único hueso incompleto, pero tiene una importancia desproporcionada”.
“Como el primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida, aporta evidencia crucial para entender cómo se dispersaron los dinosaurios por los continentes del sur y demuestra que estos animales extraordinarios habitaban todos los continentes de la Tierra”, dijo Roy Smith, profesor de paleontología de vertebrados en la Universidad de Portsmouth, Inglaterra.