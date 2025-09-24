Línea de tiempo del caso Adhemar, una de las estafas más grandes del NOA

Conocido como el “Trader God”, Bacchiani fundó Adhemar Capital con la promesa de multiplicar inversiones a través de operaciones con criptomonedas. El mecanismo por el que fue investigado sostiene que el empresario recibía aportes en pesos y dólares a cambio de comisiones mensuales que oscilaban entre el 7% y el 20% durante seis meses. Así, si una persona entregaba U$S10.000 con una tasa del 15%, al finalizar el contrato, terminaba recibiendo U$S19.000, una rentabilidad muy por encima de los márgenes del mercado tradicional.